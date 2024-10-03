Представлены смарт-часы Garmin Lily 2 Active с уникальным дизайном





Компания Garmin выпустила в продажу смарт-часы Lily 2 Active, предназначенные для занятий спортом и отслеживания повседневной активности. Они также могут служить в качестве модного аксессуара.



Эти часы работают до 9 дней от подзарядки, если не включать GPS, и до 9 часов с активной функцией отслеживания геопозиции. Они подсчитывают пройденные шаги и сожжённые калории, поддерживают различные спортивные режимы, показывают уведомления от смартфона, следят за дыханием, стрессом и качеством сна, измеряют пульс и уровень кислорода в крови. В мобильном приложении Garmin Coach, помимо статистики, доступны различные советы и тренировочные планы. Диагональ экрана составляет 1,3 дюйма, корпус металлический, ремешок силиконовый, часы выпущены только в одном размере — 38 мм.



Уникальность Lily 2 Active заключается в том, что на нижнюю часть стекла нанесено рифление, благодаря которому циферблат выглядит очень необычно. В режиме Always-On-Display отображается лишь некоторая информация (время, дата и шаги), а по нажатию включается яркий цветной экран.



Garmin продаёт часы Lily 2 Active в США за $299,99, что составляет примерно 28,5 тысяч рублей. В Россию они не будут поставляться официально по понятным причинам, но наверняка их будут ввозить методом параллельного импорта, ведь бренд Garmin сильно уважают российские пользователи.



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