Представлены смарт-часы Garmin Lily 2 Active с уникальным дизайном

Александр



Компания Garmin выпустила в продажу смарт-часы Lily 2 Active, предназначенные для занятий спортом и отслеживания повседневной активности. Они также могут служить в качестве модного аксессуара.

Эти часы работают до 9 дней от подзарядки, если не включать GPS, и до 9 часов с активной функцией отслеживания геопозиции. Они подсчитывают пройденные шаги и сожжённые калории, поддерживают различные спортивные режимы, показывают уведомления от смартфона, следят за дыханием, стрессом и качеством сна, измеряют пульс и уровень кислорода в крови. В мобильном приложении Garmin Coach, помимо статистики, доступны различные советы и тренировочные планы. Диагональ экрана составляет 1,3 дюйма, корпус металлический, ремешок силиконовый, часы выпущены только в одном размере — 38 мм.

Уникальность Lily 2 Active заключается в том, что на нижнюю часть стекла нанесено рифление, благодаря которому циферблат выглядит очень необычно. В режиме Always-On-Display отображается лишь некоторая информация (время, дата и шаги), а по нажатию включается яркий цветной экран. 

Garmin продаёт часы Lily 2 Active в США за $299,99, что составляет примерно 28,5 тысяч рублей. В Россию они не будут поставляться официально по понятным причинам, но наверняка их будут ввозить методом параллельного импорта, ведь бренд Garmin сильно уважают российские пользователи.

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