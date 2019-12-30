



Компания Xiaomi представила смарт-часы Watch Color. К сожалению, подробная информация о них не была раскрыта, поэтому мы можем оценить лишь их внешний вид.



Судя по снимкам, новые часы Xiaomi обладают круглым корпусом, защитой от воды, сменным ремешком и циферблатом, оформление которого можно настраивать в зависимости от настроения и стиля в одежде. По слухам, в эту модель установлен циферблат с экраном диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454×454 пикселя. Также предполагается, что у неё есть все привычные функции для занятия спортом и отслеживания физического состояния пользователя — пульсометр, акселерометр, шагомер, барометр и так далее.







На выбор будет предложены часы с корпусом как минимум в трёх цветовых решениях: серебро, золото и чёрный. Сменные ремешки позволят подбирать стиль часов под различную одежду.



Судя по промо-материалам, Xiaomi собирается продвигать Watch Color в качестве модного аксессуара для молодёжи, которая стильно одевается и ведёт разнообразный и активный образ жизни. Эти часы, по замыслу компании, будут уместны везде — на прогулке, при занятиях спортом, на вечеринках, светских вечерах и тому подобном.







Xiaomi планирует начать продажи Watch Color третьего января 2020 года. Тогда же будут объявлены все подробности об этой модели и названа цена. Компания будет изначально продавать новинку только в Китае, однако в дальнейшем такие часы могут появиться в других странах, в том числе России.







