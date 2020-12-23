Nova 8 (128 ГБ) — 3299 юаней (примерно 37 765 рублей)

Nova 8 (256 ГБ) — 3699 юаней (примерно 42 344 рублей)

Nova 8 Pro (128 ГБ) — 3999 юаней (примерно 45 778 рублей)

Nova 8 Pro (256 ГБ) — 4399 юаней (примерно 50 357 рублей)







Компания Huawei представила два новых смартфона предфлагманского уровня — Nova 8 и Nova 8 Pro. Они получили приличные характеристики и будут стоить относительно недорого.В Nova 8 и Nova 8 Pro используется процессор Kirin 985 со встроенным модемом 5G и OLED-экраны диагональю 6,57 дюйма. У первой модели разрешение матрицы составляет 2340×1080 пикселей с кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, а у второй — 2676×1236 пикселей и 120 и 300 Гц соответственно. Фронтальные камеры врезаны в экран, у Nova 8 она одинарная (32 Мп), а у Nova 8 Pro двойная (32 + 16 Мп).Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, в накопителе может быть 128 или 256 ГБ. В качестве программной платформы используется Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11 и встроенными сервисами Huawei (сервисы Google не поддерживаются). Смартфоны двухсимочные, поддерживают LTE, 5G и бесконтактную оплату с помощью NFC. В модели Nova 8 установлены модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и однодиапазонный GPS, а в Nova 8 Pro более продвинутые компоненты — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный GPS.Основная камера у обоих смартфонов четырёхкомпонентная. Она собрана из 64-мегапиксельного главного модуля, 8-мегапиксельного ширика с углом охвата 120 градусов, 2-мегапиксельного датчика для съёмки макро и 2-мегапиксельного модуля для анализа глубины.С использованием комплектного 66-ваттного адаптера смартфоны заряжаются через порт USB Type-C примерно за 35-40 минут. Ёмкость аккумулятора в Nova 8 — 3800 мА·ч, в Nova 8 Pro — 4000 мА·ч.Цены:Huawei уже принимает предзаказ на эти смартфоны в Китае, а продажи должны начаться 30 декабря. Позже они будут поставляться в другие страны мира, в том числе Россию.