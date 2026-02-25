Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26. Российские магазины уже принимают предзаказы





В московских магазинах Samsung Galaxystore и restore: вечером 25 февраля состоялись закрытые мероприятия, приуроченные к мировой премьере новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S26 и наушников Galaxy Buds 4. Гости вечеринки в галерее современного искусства Sistema и посетители флагманских магазинов на Тверской и Неглинной первыми в России смогли увидеть новинки вживую. В прямом эфире для гостей транслировалась официальная презентация Galaxy Unpacked из Сан-Франциско, а новинки представили блогеры и эксперты по технике Илья Куруч и Павел Осовцов. Сразу после завершения трансляции в фирменных магазинах и на сайтах ритейлеров был открыт предзаказ на устройства.

256 Гб — 89 990 рублей

512 Гб — 104 990 рублей

256 Гб — 104 990 рублей

512 Гб — 119 990 рублей

256 Гб — 124 990 рублей

512 Гб — 144 990 рублей

1 Тб — 189 990 рублей

На сайте — 100% предоплата

В розничных магазинах — аванс от 10% стоимости акционного рублей

256 Гб — 94 990 рублей

512 Гб — 109 990 рублей

256 Гб — 109 990 рублей

512 Гб — 124 990 рублей

256 Гб — 139 990 рублей

512 Гб — 159 990 рублей

1 Тб — 209 990 рублей

Серия Samsung Galaxy S26 объединяет в себе три модели: базовый Galaxy S26, Galaxy S26+ и флагманский Galaxy S26 Ultra. Все смартфоны работают на основе кастомизированных чипсетов, оптимизированных под задачи искусственного интеллекта, энергоэффективность и терморегуляцию. Старшая модель Galaxy S26 Ultra оснащается процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, который обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 19%, нейропроцессора на 39% и графического процессора на 24% по сравнению с предшественником.Главной особенностью Galaxy S26 Ultra стал встроенный режим «Антишпион», который ограничивает видимость экрана под углом более 45 градусов. Пользователь может настроить автоматическое включение этой функции, например, при вводе паролей или в выбранных приложениях. Усовершенствованная испарительная камера равномерно отводит тепло, предотвращая перегрев устройства, а быстрая зарядка способна восполнить до 75% заряда за 30 минут. Технология mDNIe обрабатывает цвета в четыре раза лучше предыдущего поколения.Система камер Galaxy S26 Ultra включает улучшенный блок с более широкой диафрагмой, что позволяет получать чёткие снимки при слабом освещении. Смартфон поддерживает профессиональный видеокодек APV для сжатия видео без потери качества, а улучшенная видеосъёмка в ночном режиме и суперстабилизация с горизонтальной блокировкой обеспечивают плавную картинку. Селфи-камера использует AI-обработку для естественной передачи оттенков кожи.Возможности искусственного интеллекта включают функцию «Обвести и найти», которая теперь распознаёт несколько объектов на одном изображении. AI-редактирование позволяет менять время суток на фото, дорисовывать объекты или изменять наряд человека по текстовому запросу через функцию «Фото-ассистент». Функция «Креативная студия» объединяет инструменты для создания стикеров и обоев, а улучшенное сканирование документов автоматически убирает блики и искажения.Программная защита устройств реализована через проверку вызовов на базе искусственного интеллекта и оповещения о конфиденциальности при попытках приложений получить доступ к данным. В галерее предусмотрен «Личный альбом» для скрытого хранения снимков. Постквантовая криптография защищает прошивку, а технология Knox Matrix обеспечивает сквозное шифрование данных. Производитель гарантирует семь лет обновлений безопасности для всей линейки.Новые функции Galaxy AI включают персонализированную сводку «Мой день», распознавание нескольких объектов в режиме «Обвести и найти», а также инструменты для AI-редактирования фотографий, такие как «Фото-ассистент» и «Креативная студия». Для безопасности предусмотрены программная проверка вызовов, оповещения о конфиденциальности и постквантовая криптография для защиты прошивки. Производитель гарантирует семь лет обновлений безопасности.Беспроводные наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro создавались с использованием компьютерного моделирования на основе данных о строении миллионов ушей, что должно обеспечить комфортную посадку. Старшая модель Buds 4 Pro получила увеличенный на 20% низкочастотный динамик и поддержку аудио 24 бит/96 кГц для чистого звучания. Усовершенствованное активное шумоподавление с адаптивным эквалайзером подстраивается под внешние условия и индивидуальные особенности пользователя. Управление жестами головы позволяет принимать звонки без помощи рук, а технология передачи голоса обеспечивает слышимость в любой обстановке. Интеграция с экосистемой Galaxy обеспечивает мгновенное подключение при открытии кейса и удобное управление через виджет на смартфоне.— 14 490 рублей— 19 990 рублей— 14 490 рублей— 19 990 рублей