Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26. Российские магазины уже принимают предзаказы

Александр


В московских магазинах Samsung Galaxystore и restore: вечером 25 февраля состоялись закрытые мероприятия, приуроченные к мировой премьере новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S26 и наушников Galaxy Buds 4. Гости вечеринки в галерее современного искусства Sistema и посетители флагманских магазинов на Тверской и Неглинной первыми в России смогли увидеть новинки вживую. В прямом эфире для гостей транслировалась официальная презентация Galaxy Unpacked из Сан-Франциско, а новинки представили блогеры и эксперты по технике Илья Куруч и Павел Осовцов. Сразу после завершения трансляции в фирменных магазинах и на сайтах ритейлеров был открыт предзаказ на устройства.

Серия Samsung Galaxy S26 объединяет в себе три модели: базовый Galaxy S26, Galaxy S26+ и флагманский Galaxy S26 Ultra. Все смартфоны работают на основе кастомизированных чипсетов, оптимизированных под задачи искусственного интеллекта, энергоэффективность и терморегуляцию. Старшая модель Galaxy S26 Ultra оснащается процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, который обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 19%, нейропроцессора на 39% и графического процессора на 24% по сравнению с предшественником.

Galaxy S26
Galaxy S26
Galaxy S26
Galaxy S26
Главной особенностью Galaxy S26 Ultra стал встроенный режим «Антишпион», который ограничивает видимость экрана под углом более 45 градусов. Пользователь может настроить автоматическое включение этой функции, например, при вводе паролей или в выбранных приложениях. Усовершенствованная испарительная камера равномерно отводит тепло, предотвращая перегрев устройства, а быстрая зарядка способна восполнить до 75% заряда за 30 минут. Технология mDNIe обрабатывает цвета в четыре раза лучше предыдущего поколения.

Система камер Galaxy S26 Ultra включает улучшенный блок с более широкой диафрагмой, что позволяет получать чёткие снимки при слабом освещении. Смартфон поддерживает профессиональный видеокодек APV для сжатия видео без потери качества, а улучшенная видеосъёмка в ночном режиме и суперстабилизация с горизонтальной блокировкой обеспечивают плавную картинку. Селфи-камера использует AI-обработку для естественной передачи оттенков кожи.
Galaxy S26+
Galaxy S26+
Galaxy S26+
Galaxy S26+
Возможности искусственного интеллекта включают функцию «Обвести и найти», которая теперь распознаёт несколько объектов на одном изображении. AI-редактирование позволяет менять время суток на фото, дорисовывать объекты или изменять наряд человека по текстовому запросу через функцию «Фото-ассистент». Функция «Креативная студия» объединяет инструменты для создания стикеров и обоев, а улучшенное сканирование документов автоматически убирает блики и искажения.

Программная защита устройств реализована через проверку вызовов на базе искусственного интеллекта и оповещения о конфиденциальности при попытках приложений получить доступ к данным. В галерее предусмотрен «Личный альбом» для скрытого хранения снимков. Постквантовая криптография защищает прошивку, а технология Knox Matrix обеспечивает сквозное шифрование данных. Производитель гарантирует семь лет обновлений безопасности для всей линейки.
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
Новые функции Galaxy AI включают персонализированную сводку «Мой день», распознавание нескольких объектов в режиме «Обвести и найти», а также инструменты для AI-редактирования фотографий, такие как «Фото-ассистент» и «Креативная студия». Для безопасности предусмотрены программная проверка вызовов, оповещения о конфиденциальности и постквантовая криптография для защиты прошивки. Производитель гарантирует семь лет обновлений безопасности.
Беспроводные наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro создавались с использованием компьютерного моделирования на основе данных о строении миллионов ушей, что должно обеспечить комфортную посадку. Старшая модель Buds 4 Pro получила увеличенный на 20% низкочастотный динамик и поддержку аудио 24 бит/96 кГц для чистого звучания. Усовершенствованное активное шумоподавление с адаптивным эквалайзером подстраивается под внешние условия и индивидуальные особенности пользователя. Управление жестами головы позволяет принимать звонки без помощи рук, а технология передачи голоса обеспечивает слышимость в любой обстановке. Интеграция с экосистемой Galaxy обеспечивает мгновенное подключение при открытии кейса и удобное управление через виджет на смартфоне.

В период предзаказа с 25 февраля по 26 марта в магазинах сетей Samsung Galaxystore и restore: действуют специальные цены:

Samsung Galaxy S26
  • 256 Гб — 89 990 рублей
  • 512 Гб — 104 990 рублей


Samsung Galaxy S26+
  • 256 Гб — 104 990 рублей
  • 512 Гб — 119 990 рублей


Samsung Galaxy S26 Ultra
  • 256 Гб — 124 990 рублей
  • 512 Гб — 144 990 рублей
  • 1 Тб — 189 990 рублей


Samsung Galaxy Buds 4 — 14 490 рублей
Samsung Galaxy Buds 4 Pro — 19 990 рублей

Условия предоплаты

  • На сайте — 100% предоплата
  • В розничных магазинах — аванс от 10% стоимости акционного рублей


Регулярные цены после окончания специального предложения:

Samsung Galaxy S26
  • 256 Гб — 94 990 рублей
  • 512 Гб — 109 990 рублей


Комплектации и цены Samsung Galaxy S26+
  • 256 Гб — 109 990 рублей
  • 512 Гб — 124 990 рублей


Комплектации и цены Samsung Galaxy S26 Ultra
  • 256 Гб — 139 990 рублей
  • 512 Гб — 159 990 рублей
  • 1 Тб — 209 990 рублей


Samsung Galaxy Buds 4 — 14 490 рублей
Samsung Galaxy Buds 4 Pro — 19 990 рублей
