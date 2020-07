Компания TCL Communication анонсировала выпуск новых смартфонов TCL 10 Plus и TCL 10 SE. Теперь серия TCL 10 объединяет 5 моделей, включая представленные ранее TCL 10 Pro, TCL 10L и TCL 10 5G.TCL 10 Plus оснащён 6,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, технологией NXTVISION и выделенным экранным процессором. Кроме того, TCL 10 Plus входит в число устройств, прошедших сертификацию Netflix. Это позволяет просматривать видеоконтент в формате HDR10, обеспечивающем изображение с более высоким уровнем контрастности и улучшенным качеством цветопередачи.TCL 10 Plus оснащен квадрокамерой 48 Мп с искусственным интеллектом, которая позволяет получать фотографии сверхвысокого разрешения и создавать эффектные видеоролики.TCL 10 SE оснащен экраном диагональю 6,52 дюйма, который занимает 89% передней панели и поддерживает технологию NXTVISION. Универсальная тройная камера 48 Мп с искусственным интеллектом автоматически распознает сюжет съемки и улучшает качество изображения в режиме реального времени.TCL 10 SE — смартфон с высокой производительностью. Устройство отличается эффективностью в работе, легкостью в управлении и простотой в навигации. Выделенная клавиша обеспечивает мгновенный доступ к приложению «Google Ассистент».TCL 10 Plus и TCL 10 SE обладают батареями повышенной емкости (4500 мА·ч и 4000 мА·ч соответственно) с возможностью быстрой и обратной зарядки. Обе модели защищены интеллектуальными системами безопасности, которые включают в себя разблокировку по лицу и сканер отпечатков пальцев. У TCL 10 Plus сканер встроен в экран, у TCL 10 SE он расположен на задней панели корпуса.