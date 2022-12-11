Xiaomi представила новые наушники, часы и беспроводную колонку
Александр Кузнецов —
Xiaomi Buds 4
Компания Xiaomi выпустила TWS-наушники Xiaomi Buds 4. Они обладают системой активного шумоподавления и представляют собой урезанную версию модели Buds 4 Pro, которая появилась в продаже в августе этого года.
Наушники Xiaomi Buds 4 получили дизайн, отдалённо напоминающий об AirPods, только с чуть более закруглёнными формами. Зарядный кейс тоже обтекаемый.
Форм-фактор Xiaomi Buds 4 — вставные затычки без силиконовых амбушюр. В каждый наушник встроены микрофоны для обеспечения работы активного шумодава и общения по голосовой связи. Поддерживается объёмное звучание, режим прозрачности и поддержка аудиоформатов без потери качества (в том числе LHDC 5.0). Время автономной работы от одной зарядки — до 6 часов, а при использовании зарядного кейса до 30 часов. Наушники можно подключить одновременно к двум устройствам.
Модель Xiaomi Buds 4 уже появилась в продаже в Китае по цене 699 юаней (около 6300 рублей). Доступны три цвета: белый, бледно-зелёный и чёрный.
Xiaomi Watch S2
Часы Xiaomi Watch S2 представлены в двух вариантах — 42 и 46 мм. Первый оснащён экраном диагональю 1,32 дюйма, второй — 1,43 дюйма. Тип матрицы — AMOLED, разрешение 466×466 пикселей. Корпус выполнен из нержавеющей стали, экран защищён сапфировым стеклом, предусмотрена защита от воды по стандарту ATM 5.
Часы могут измерять пульс, уровень кислорода в крови, а также процент жира, костей и мускул в организме. Имеются встроенные модули GPS, NFC и Bluetooth 5.2, а благодаря микрофону и динамику можно использовать Xiaomi Watch S2 для общения по голосовой связи. Заряда хватает на неделю-полторы.
Часы Xiaomi Watch S2 продаются в Китае по цене от 999 до 1299 юаней (от 9000 до 11700 р.) в зависимости от размера и материала, из которого сделан ремешок.
Xiaomi Sound Pro
Беспроводная колонка Xiaomi Sound Pro оснащена системой из 4 динамиков, которые обеспечивают объёмное звучание (в том числе сабвуфер в нижней части корпуса). Верхняя часть корпуса полупрозрачная, со встроенной подсветкой, которая визуализирует музыку мягкой пульсацией. Колонка подключается к источнику звука с помощью Bluetooth или аудиокабеля, поддерживаются кодеки SBC и AAC.
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