Xiaomi представила новые наушники, часы и беспроводную колонку

Компания Xiaomi выпустила TWS-наушники Xiaomi Buds 4. Они обладают системой активного шумоподавления и представляют собой урезанную версию модели Buds 4 Pro, которая появилась в продаже в августе этого года.Наушники Xiaomi Buds 4 получили дизайн, отдалённо напоминающий об AirPods, только с чуть более закруглёнными формами. Зарядный кейс тоже обтекаемый.Форм-фактор Xiaomi Buds 4 — вставные затычки без силиконовых амбушюр. В каждый наушник встроены микрофоны для обеспечения работы активного шумодава и общения по голосовой связи. Поддерживается объёмное звучание, режим прозрачности и поддержка аудиоформатов без потери качества (в том числе LHDC 5.0). Время автономной работы от одной зарядки — до 6 часов, а при использовании зарядного кейса до 30 часов. Наушники можно подключить одновременно к двум устройствам.Модель Xiaomi Buds 4 уже появилась в продаже в Китае по цене 699 юаней (около 6300 рублей). Доступны три цвета: белый, бледно-зелёный и чёрный.Часы Xiaomi Watch S2 представлены в двух вариантах — 42 и 46 мм. Первый оснащён экраном диагональю 1,32 дюйма, второй — 1,43 дюйма. Тип матрицы — AMOLED, разрешение 466×466 пикселей. Корпус выполнен из нержавеющей стали, экран защищён сапфировым стеклом, предусмотрена защита от воды по стандарту ATM 5.Часы могут измерять пульс, уровень кислорода в крови, а также процент жира, костей и мускул в организме. Имеются встроенные модули GPS, NFC и Bluetooth 5.2, а благодаря микрофону и динамику можно использовать Xiaomi Watch S2 для общения по голосовой связи. Заряда хватает на неделю-полторы.Часы Xiaomi Watch S2 продаются в Китае по цене от 999 до 1299 юаней (от 9000 до 11700 р.) в зависимости от размера и материала, из которого сделан ремешок.Беспроводная колонка Xiaomi Sound Pro оснащена системой из 4 динамиков, которые обеспечивают объёмное звучание (в том числе сабвуфер в нижней части корпуса). Верхняя часть корпуса полупрозрачная, со встроенной подсветкой, которая визуализирует музыку мягкой пульсацией. Колонка подключается к источнику звука с помощью Bluetooth или аудиокабеля, поддерживаются кодеки SBC и AAC.