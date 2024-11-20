Представлены уникальные часы Casio G-Shock для фанатов Apple







Популярный бренд уличной одежды Bait совместно с японскими часоделами из Casio выпустил лимитированную серию G-Shock DW5600. Коллаб с говорящим названием Innovation отсылается к релизу легендарного Apple Macintosh, совпавшему с выходом оригинальной модели DW5600 в 80-х годах. Популярный бренд уличной одежды Bait совместно с японскими часоделами из Casio выпустил лимитированную серию G-Shock DW5600. Коллаб с говорящим названием Innovation отсылается к релизу легендарного Apple Macintosh, совпавшему с выходом оригинальной модели DW5600 в 80-х годах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Часы Bait x Casio G-Shock DW5600 получили молочно-белый корпус, ремешок и восьмиугольный безель. Никакие декоративные элементы и надписи не отличаются расцветкой, но на ремешке есть значок пламени в цветах одного из первых логотипов Apple. Циферблат лимитки отличается от стандартных DW5600 зелёной подсветкой ЖК-дисплея.Разумеется, в этих Casio G-Shock есть секундомер, таймер, будильник и ударопрочный корпус. Также заявлена водонепроницаемость до 200 м. Работают часы на батарее CR2016 около двух лет, после чего её нужно заменить.Новые лимитированные часы Bait x Casio G-Shock DW5600 уже доступны в некоторых странах по цене $150.