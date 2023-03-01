Представлены Vivo V27 и Vivo V27 Pro — лучшие субфлагманские смартфоны с камерами по 50 Мп

Компания Vivo провела презентацию новой серии среднебюджетных смартфонов Vivo V27, в которую вошли три модели — базовая Vivo V27, Vivo V27 Pro и Vivo V27e. Все три девайса обладают впечатляющими за свою цену характеристиками и камерами флагманского уровня.Старшие устройства серии, Vivo V27 Pro и Vivo V27, отличаются только чипсетом — в Pro-версии установлен мощный 4-нм MediaTek Dimensity 8200, а базовая работает на Dimensity 7200.Обе модели получили 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, благодаря чему их можно поставить в один ряд с некоторыми флагманами 2023 года.На задней панели расположен блок с тремя камерами: основной на 50 Мп с кастомным сенсором Sony IMX766V и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Рядом с верхней линзой расположена кольцевая светодиодная вспышка. Фронталка в устройствах тоже впечатляет — тут установлен сенсор на 50 Мп с автофокусом. Vivo также оснастила смартфоны фирменными функциями «экстремального ночного видения», съёмкой ночных видео и гибридной стабилизацией изображения.Среди прочих особенностей Vivo V27 Pro и Vivo V27 — поддержка сетей 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, а также аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт через порт USB-C.Vivo V27 Pro доступен в трёх конфигурациях памяти — 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, а стартовая цена составляет $459. Базовый Vivo V27 можно приобрести с 8/256 ГБ или 12/256 ГБ памяти. Цены на эту модель начинаются с $399.Vivo V27e позиционируется брендом как доступный смартфон для регионов, где сети 5G недоступны. Эта модель отличается дизайном с плоскими гранями, как в iPhone 13/14.На лицевой стороне расположен плоский 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и вырезом под селфи-камеру на 32 Мп. Сзади размещены три камеры с основным сенсором на 64 Мп и двумя модулями по 2 Мп для макро и боке.Младшая модель серии оснащена чипсетом MediaTek Helio G99, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядкой до 66 Вт.Vivo V27e поступит в продажу в конце марта по цене от $289.