Представлены Xiaomi 13 и 13 Pro — одни из самых крутых флагманских смартфонов





Компания Xiaomi анонсировала смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro. Новинки получили топовый чип от Qualcomm и другую флагманскую начинку.



В обоих смартфонах используется процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, накопитель от 128 до 512 ГБ, корпус с защитой от воды по стандарту IP68 и стереодинамики. На этом их сходства заканчиваются, а 13 Pro ожидаемо лучше более простой модели.







В Xiaomi 13 установлен плоский OLED-экран диагональю 6,36 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологий HDR10+, HLG и Dolby Vision. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается 67-ваттная проводная, 50-ваттная беспроводная и 10-ваттная реверсивная зарядка. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная обладает оптикой Leica и тремя модулями: главный 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширик 12 Мп и телевик 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Доступны конфигурации 8 + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ.







В Xiaomi 13 Pro установлен изогнутый по бокам OLED-экран диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и поддержкой технологий HDR10+, HLG, Dolby Vision. Ёмкость аккумулятора составляет 4820 мАч, поддерживается 120-ваттная проводная, 50-ваттная беспроводная и 10-ваттная реверсивная зарядка. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная обладает оптикой Leica и тремя модулями: главный 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширик 50 Мп и телевик 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Доступны конфигурации 8 + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ.



Xiaomi 13 выпущен том числе в яркой расцветке и будет стоить в Китае от 4299 юаней (около 39 тысяч рублей). Xiaomi 13 Pro получил более спокойные цвета корпуса (причём отделка может быть керамической и со стилизацией под искусственную кожу), цена — от 5299 юаней (около 48 тысяч рублей).

