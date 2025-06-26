Представлены юбилейные Xiaomi Smart Band 10

Артем
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Рамки браслета стали симметричными, а яркость достигла 1500 нит.

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Mi Smart Band 10 показали на презентации Xiaomi. Дизайн браслета практически не изменился — корпус в форме капсулы со сменным ремешком. Диагональ дисплея составляет 1,72 дюйма, рамки наконец-то стали симметричными, а их толщина — 2мм. Заявленная яркость дисплея — 1500 нит, тапать по нему можно даже мокрыми руками. 

Как и прежде, Xiaomi представила множество вариантов цветов корпуса, включая керамические. Также у браслета появился новый ремошек из шелка.

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За здоровьем следят следующие функции: мониторинг пульса, кислорода, сна, стресса и женский календарь. Для активных людей есть 150+ спортивных режимов. 

Прежним осталось и время работы — 21 день при стандартном использовании и 9 дней с активным Always On.

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Продажи стартуют в Китае по следующим ценам:

• Стандартная версия: 269 юаней (~3000 рублей)
• Версия с NFC: 319 юаней (~3500 рублей)
• Керамическая версия: 379 юаней (~4150 рублей).
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Источник:
Wiebo
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