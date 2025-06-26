Представлены юбилейные Xiaomi Smart Band 10

Рамки браслета стали симметричными, а яркость достигла 1500 нит.
Как и прежде, Xiaomi представила множество вариантов цветов корпуса, включая керамические. Также у браслета появился новый ремошек из шелка.
За здоровьем следят следующие функции: мониторинг пульса, кислорода, сна, стресса и женский календарь. Для активных людей есть 150+ спортивных режимов.
Прежним осталось и время работы — 21 день при стандартном использовании и 9 дней с активным Always On.
Продажи стартуют в Китае по следующим ценам:
• Стандартная версия: 269 юаней (~3000 рублей)
• Версия с NFC: 319 юаней (~3500 рублей)
• Керамическая версия: 379 юаней (~4150 рублей).
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