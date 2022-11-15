Seagate

Представлены жёсткие диски с рекордной скоростью — как у SSD

Александр


Компания Seagate выпустила жёсткие диски Exos 2X18, отличительными особенностями которых являются большой объём памяти и рекордно высокие показатели скорости чтения информации.

Формат винчестеров — 3,5 дюйма, скорость вращения шпинделя — 7200 оборотов в минуту. Используется традиционная магнитная записи CMR, а герметичные камеры заполнены гелием.

Модель Exos 2X18 доступна в вариантах 16 ТБ и 18 ТБ с интерфейсом SATA (для компьютеров) или SAS (для серверов). Диск определяется как два накопителя (по 8 или 9 ТБ соответственно). Скорость последовательного чтения у SATA-варианта составляет 545 Мбайт/с, а у SAS-варианта 554 Мбайт/с, что сопоставимо с неплохими SSD-накопителями. Прошлогодняя модель MACH.2 Exos 2X14 обеспечивала скорость чтения до 524 Мбайт/с.

В режиме простоя эти жёсткие диски потребляют около 8 Вт, а под нагрузкой мощность потребления возрастает до 11 Вт. Время работы на отказ 3,5 млн часов, Производитель предоставляет 5-летнюю гарантию. Цены пока не раскрыты, но наверняка они тоже будет рекордно высокими.
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