Презентации новых MacBook на M4 не будет

Фархад
Tim Cook

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил в сервисе микроблогов Х, что Apple не станет проводить полноценную презентацию новых компьютеров, но выпустит первые Mac с чипами серии M4 «совсем скоро».

По словам Гурмана, Apple проведёт несколько офлайн-мероприятий для блогеров и представителей прессы, а в на YouTube поделится роликами с кратким обзором всех новинок. В очередной раз он напомнил, что существенный редизайн получит только Mac mini. Зато все новые Mac будут поставляться с аксессуарами на USB-C. Речь идёт о Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard.

Скорее всего, анонс состоится в уже завтра.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+142
Ivan Ivanov
"Скорее всего, анонс состоится в уже завтра."
Такое ощущение, что буква "с" в слове анонс становится лишней...
Сегодня в 19:35
#
+634
law
Жду мыш) надо уже первую версию обновить наконецто
2 часа назад в 20:13
#
+1170
Grealex law
Первая версия была на батарейках.
18 минут назад
#

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