Презентации новых MacBook на M4 не будет

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил в сервисе микроблогов Х, что Apple не станет проводить полноценную презентацию новых компьютеров, но выпустит первые Mac с чипами серии M4 «совсем скоро».По словам Гурмана, Apple проведёт несколько офлайн-мероприятий для блогеров и представителей прессы, а в на YouTube поделится роликами с кратким обзором всех новинок. В очередной раз он напомнил, что существенный редизайн получит только Mac mini. Зато все новые Mac будут поставляться с аксессуарами на USB-C. Речь идёт о Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard.Скорее всего, анонс состоится в уже завтра.