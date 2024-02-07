Презентация HONOR Magic6 пройдёт в рамках выставки MWC 2024

Бренд HONOR официально объявил о глобальном запуске флагманской линейки смартфонов HONOR Magic6 в рамках выставки MWC 2024, которая стартует в Барселоне в конце февраля.В смартфонах серии HONOR Magic6 дебютирует новое поколение профессиональной тройной камеры HONOR Falcon с инновационными техническими и алгоритмическими решениями. Новый набор обучающих данных для искусственного интеллекта содержит 8 000 000 параметров, что позволяет технологии HONOR AI Motion Sensing 2.0 и функции «Захват движения» автоматически выбирать лучший момент и делать снимок без участия человека в 10 различных сценариях, начиная творческими съемками движущихся людей и заканчивая сложнейшими сценами спортивных состязаний.Для демонстрации новых возможностей камеры компания HONOR сотрудничает с трехкратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Сесилией Бердер. Смартфон HONOR Magic6 Pro использовали для автоматической съемки самых быстрых и при этом зрелищных сцен поединка.Глобальный запуск серии смартфонов HONOR Magic6 состоится 25 февраля.