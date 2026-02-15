Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Производители игровых консолей и ноутбуков придумали максимально хитрую схему продаж — вы платите, но не владеете устройством

Александр

Фото freepik

Стремительный рост цен на электронику и дефицит комплектующих заставляют производителей пересматривать свои бизнес-модели. Игровые консоли и мощные ноутбуки становятся для многих покупателей недоступной роскошью при единовременной оплате. В ответ на это Sony и HP практически одновременно запустили сервисы долгосрочной аренды геймерских устройств. Пользователям предлагается платить ежемесячно, но право собственности на устройство к ним не переходит.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Sony запустила в Великобритании сервис PlayStation Flex, позволяющий арендовать игровые консоли и аксессуары по ежемесячной подписке. Партнёром выступила британская лизинговая компания Raylo. Программа ориентирована на геймеров, которые не готовы платить полную стоимость устройства сразу либо хотят протестировать его перед покупкой. В случае успеха этого эксперимента Sony может масштабировать модель на другие рынки.

Клиент выбирает срок контракта: 12, 24 или 36 месяцев, при этом чем дольше срок, тем ниже ежемесячный платёж. Например, PlayStation 5 Digital Edition в лизинг на 36 месяцев обойдётся в 9,95 фунта в месяц, а PlayStation 5 Pro на тот же срок — в 16,99 фунта. Доступен также гибкий помесячный вариант с возможностью расторжения в любой момент, но по значительно более высокой ставке — до 37,49 фунта за PlayStation 5 Pro. По окончании срока договора пользователь может перейти на новую модель консоли, продолжить выплаты или вернуть устройство. Право собственности к нему не переходит, даже если плата за аренду превысила розничную цену консоли. За три года по минимальной ставке пользователь выплатит около 611 фунтов — лишь немногим меньше розничной цены в 699 фунтов, но консоль по-прежнему будет принадлежать компании.

Главным минусом аренды PlayStation стали жёсткие условия досрочного расторжения. При 36-месячном контракте клиент оплачивает штраф — эквивалент 18 ежемесячных взносов за вычетом уже внесённых сумм. Без штрафа выйти можно только из гибкого тарифа после 14-дневного тестового периода, но это самый дорогой вариант.

Аналогичную модель тестирует HP с сервисом OMEN Gaming Subscription в США. Компания предлагает арендовать игровые ноутбуки с возможностью ежегодного перехода на новую модель, но также без перехода в собственность. Цены варьируются от 50 до 130 долларов в месяц в зависимости от конфигурации, а за досрочное расторжение взимается штраф до половины стоимости устройства.

Минимальная комплектация — HP Victus 15 с процессором AMD Ryzen 7 8845HS, видеокартой RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем за 50 долларов в месяц. В максимальной конфигурации доступен HP Omen Max 16 с Intel Core Ultra 9, Nvidia RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD за 130 долларов в месяц. В ассортимент также включены аксессуары HyperX с ежемесячной оплатой.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышли убийцы AirPods 4: Xiaomi Buds 6 получили позолоченные драйверы, звук Harman и рекордную автономность
Видели новые наушники Bang & Olufsen Beo Grace? Они стоят дороже любого iPhone 17 Pro
В Россию приехали наушники soundcore Liberty 4 Pro от Anker

Рекомендации

Рекомендации

Что подарить на Новый год: родным, друзьям или коллегам
Что подарить на Новый год, когда у неё уже есть последний айфон
🎄 Что подарить на Новый год: восемь необычных идей на все случаи жизни
В РФ будут выдавать смартфоны бесплатно с одним условием

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4345
kardigan
Как тяжело жить в Европе-просто о какая то.
Сегодня в 11:41
#