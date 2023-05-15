Принтеры HP начали блокировать неоригинальные картриджи после обновления

Ранее система просто предупреждала об использовании картриджа сторонней фирмы. После последнего аптейта пользователи сообщают, что устройство вовсе отказывается печатать документы.Cистема защиты Dynamic Security определяет наличие оригинального чернильного картриджа в принтерах HP. По словам производителя она была введена в 2016 году, но активирована только с последним обновлением ПО. После апдейта пользователи обнаружили, что устройства перестали работать, а на экране появилось сообщение с требованием вставить оригинальный картридж.Оригинальные чернила стоят в два раза дороже, поэтому многие пользователи предпочитают более доступные варианты от сторонних производителей. В ответ на критику владельцев в соцсетях HP заявила, что обновление предназначено для снижения риска атак вредоносных программ, поскольку «сторонние картриджи, использующие чипы или схемы других производителей, могут представлять угрозу производительности оборудования, качеству печати и безопасности».Если у вас есть принтер HP, обойти блокировку можно следующим способом. Необходимо найти пункт автоматического обновления ПО и отключить его. Найти опцию можно через меню устройства или в настройки драйверов на вашем ПК. В противном случае придется искать мастера, который сможет откатить обновление или отключить защиту Dynamic Security.