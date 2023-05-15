Принтеры HP начали блокировать неоригинальные картриджи после обновления

Артем
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Ранее система просто предупреждала об использовании картриджа сторонней фирмы. После последнего аптейта пользователи сообщают, что устройство вовсе отказывается печатать документы.

Cистема защиты Dynamic Security определяет наличие оригинального чернильного картриджа в принтерах HP. По словам производителя она была введена в 2016 году, но активирована только с последним обновлением ПО. После апдейта пользователи обнаружили, что устройства перестали работать, а на экране появилось сообщение с требованием вставить оригинальный картридж. 

Оригинальные чернила стоят в два раза дороже, поэтому многие пользователи предпочитают более доступные варианты от сторонних производителей. В ответ на критику владельцев в соцсетях HP заявила, что обновление предназначено для снижения риска атак вредоносных программ, поскольку «сторонние картриджи, использующие чипы или схемы других производителей, могут представлять угрозу производительности оборудования, качеству печати и безопасности». 

Если у вас есть принтер HP, обойти блокировку можно следующим способом. Необходимо найти пункт автоматического обновления ПО и отключить его. Найти опцию можно через меню устройства или в настройки драйверов на вашем ПК. В противном случае придется искать мастера, который сможет откатить обновление или отключить защиту Dynamic Security.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

kardigan
+3076
kardigan
Ох уж эти обновления…
2 часа назад в 13:04
#
+79
itsMadMikey
Прошил все HP в городе, которые можно прошить. Пусть идут нах:)
час назад в 14:01
#
+626
Paspartu
Пока держусь на оригах 👌🏼
Правда некоторые модели доставать стало очень сложно.
час назад в 14:01
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