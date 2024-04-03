Принтеры HP стали требовать от пользователей что-то очень странное

Александр


Пользователи заметили, что некоторые модели принтеров HP отказываются печатать листы и показывают очень странное сообщение. Они распечатывают только информацию с предупреждением, где говорится о необходимости установки дополнительного ПО — программы HP Smart.

По идее, для печати нужно лишь установить драйверы, но принтеры HP стали требовать явно бесполезную программу, которая не нужна ни одному пользователю, поскольку не даёт никаких преимуществ.

Поддержка HP подтверждает, что для использования принтера, помимо драйвера, нужно установить программу HP Smart, которая якобы необходима для корректной работы устройства. После установки программы требуется отключить принтер на несколько минут, чтобы он активировался в системе.

Проблема усугубляется тем, что принтеры HP используются на некоторых предприятиях, где может быть довольно строгая политика в отношении информационной безопасности. Обычным сотрудникам запрещено устанавливать на компьютеры какой-либо софт по своему желанию, а ИБ-специалисты могут не одобрить установку программы с сомнительной функциональностью, которая явно не используется в рабочих процессах.

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Комментарии

John Doe
+715
John Doe
Софт у HP испортится ну оооочень давно. А сейчас это просто продолжение процесса. Ну, хочется им больше продавать своей продукции. Да и не вполне своей тоже. Если память мне не изменяет, принтеры сама компания HP делает только струйные, а лазерные для нее изготавливает Canon.
Вчера в 22:59
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+41
redlacosta77
App Store game over… ‼️
40 минут назад
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