Приставки Apple TV получили самое полезное обновление

В новой бета-версии tvOS 18.2 компания Apple наконец-то добавила поддержку сверхшироких мониторов и проекторов с соотношением сторон 21:9. Такое же нововведение получила и гарнитура Apple Vision Pro.
В tvOS 18.2 также появилась возможность отображения или скрытия обратной связи по громкости с внешних устройств, таких как звуковые панели, но обещанных заставок со Snoopy пока ещё нет.
Ожидается, что общедоступная версия tvOS 18.2 выйдет в начале декабря.
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