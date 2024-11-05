Приставки Apple TV получили самое полезное обновление







В новой бета-версии tvOS 18.2 компания Apple наконец-то добавила поддержку сверхшироких мониторов и проекторов с соотношением сторон 21:9. Такое же нововведение получила и гарнитура Apple Vision Pro. В новой бета-версии tvOS 18.2 компания Apple наконец-то добавила поддержку сверхшироких мониторов и проекторов с соотношением сторон 21:9. Такое же нововведение получила и гарнитура Apple Vision Pro. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Поддержка ультраширокого соотношения сторон 21:9 была анонсирована как часть tvOS 18, но она не была готова к релизу. Теперь в настройках появились варианты отображения: 16:9, 21:9, 2,37:1, 2,39:1, 2,40:1, DCI 4K и 32:9.В tvOS 18.2 также появилась возможность отображения или скрытия обратной связи по громкости с внешних устройств, таких как звуковые панели, но обещанных заставок со Snoopy пока ещё нет.Ожидается, что общедоступная версия tvOS 18.2 выйдет в начале декабря.