Приставки Apple TV получили самое полезное обновление

Фархад



В новой бета-версии tvOS 18.2 компания Apple наконец-то добавила поддержку сверхшироких мониторов и проекторов с соотношением сторон 21:9. Такое же нововведение получила и гарнитура Apple Vision Pro.

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Поддержка ультраширокого соотношения сторон 21:9 была анонсирована как часть tvOS 18, но она не была готова к релизу. Теперь в настройках появились варианты отображения: 16:9, 21:9, 2,37:1, 2,39:1, 2,40:1, DCI 4K и 32:9.

В tvOS 18.2 также появилась возможность отображения или скрытия обратной связи по громкости с внешних устройств, таких как звуковые панели, но обещанных заставок со Snoopy пока ещё нет.

Ожидается, что общедоступная версия tvOS 18.2 выйдет в начале декабря.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+71
Gntlmn Mthfcng
Я уж подумал браузер😹
2 часа назад в 21:26
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