Представлен смартфон ZTE Yuanhang 40 Pro+ с тонким стеклянным корпусом и необычной конструкцией камеры





Китайский бренд ZTE представил смартфон Yuanhang 40 Pro+. Этот аппарат стоит относительно недорого, хотя и обладает частично флагманскими параметрами.



В ZTE Yuanhang 40 Pro+ используется AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей с частотой обновления 60 Гц, процессор MediaTek Dimensity 810, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 4510 мАч с 66-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная размещена в двух модулях, хотя сенсоров на самом деле три (главный 64 Мп, макро 5 Мп и датчик глубины 2 Мп). Задняя крышка устройства выполнена из стекла, грани рамки плоские, а толщина корпуса составляет лишь 7,6 мм.







Смартфон двухсимочный, предусмотрена поддержка 5G, а в качестве операционной системы используется свежий Android 12 с фирменной оболочкой MyOS 12.



ZTE будет продавать Yuanhang 40 Pro+ в родном Китае за 2198 юаней, что в пересчёте на российскую валюту составляет около 18,5 тысяч рублей.





