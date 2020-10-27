











Ресурс XDA Developers объединяющий разработчиков-любителей, выпустил свой собственный смартфон. Аппарат получился очень необычным и дорогим.Смартфон создавался командой XDA Developers совместно с компанией F(x)tec на базе уже существующей модели Pro1. Новинка выпущена не в сером, а синем цвете и получила улучшения по части памяти — не 6, а 8 ГБ оперативной и не 128, а 256 ГБ в накопителе.В остальном характеристики не изменились: процессор Qualcomm Snapdragon 835, AMOLED-экран диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2160×1080 пикселей, 8-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера с модулями 12 и 5 Мп, сканер отпечатков пальцев, слот для карты памяти, поддержка 5G, модули Bluetooth 5, GPS, NFC, Wi-Fi ac, 3,5-мм выход на наушники и аккумулятор ёмкостью 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 через порт USB Type-C. У смартфона также сохранилась физическая QWERTY-клавиатура с подсветкой и относительно толстый корпус — почти 14 мм.Но самое главное, чем Pro1-X отличается от более ранней модели и от всех других смартфонов, — возможность проведения экспериментов с прошивкой. Изначально на смартфоне установлена кастомная оболочка LineageOS на базе Android 9 Pie, но её можно заменить на какую-нибудь другую платформу, в том числе Ubuntu Touch. Обладатель смартфона может как угодно экспериментировать с операционной системой, приложениями и как программными, так и аппаратными возможностями устройства.Средства на выпуск Pro1-X собирают на Indiegogo. Смартфон будет стоить 899 долларов (почти 70 тысяч рублей), но первым покупателям он достанется намного дешевле — за 599 долларов (около 46 тысяч рублей). Поставки намечены на март 2021 год.