Компания Apple обнародовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2020 финансового года, а затем раскрыла инвесторам дополнительную информацию о своих показателях. Она уже относительно давно не рассказывает о количественных продажах смартфонов, однако падение выручки в этом сегменте говорит о заметном снижении спроса на них.
Смартфоны принесли Apple за квартал 26,4 миллиарда долларов США, что примерно на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (33,4 миллиарда). Это крупнейшее падение за всю историю Apple.
По оценке IDC, количественные продажи iPhone за год снизились на 10,6%, а Counterpoint Research оценивает падение в 7%. Если сопоставить эти данные с отчётом Apple, количественное снижение не столь значительно, как денежное (7-10% против 20%), а это значит, что у компании уменьшилась средняя выручка с каждого проданного смартфона. То есть популярностью теперь пользуются не столько топовые модели, а недорогие аппараты, вроде iPhone SE 2020, а также флагманы прошлых лет, которые дешевеют после выпуска новинок.
Инвесторов вряд ли печалит снижение продаж iPhone, напротив — многие из них этому только рады, поскольку они видят, что Apple не зависит лишь от одного продукта. Показатели по всем остальным направлениям показали рост: продажи компьютеров выросли с 7 до 9 миллиардов долларов, планшетов — с 4,7 до 6,8 миллиард, носимой и домашней электроники — с 6,5 до 7,9 миллиарда, а сервисы принесли компании 14,5 миллиарда против 12,5 годом ранее.
Apple показала рекордный результат за четвертый квартал финансового года — 64,689 миллиарда долларов (рост за год 649 миллионов долларов). Чистая прибыль, тем не менее, снизилась почти на миллиард долларов — с 13,686 до 12,673 миллиарда долларов. В целом за финансовый год выручка Apple составила 274,515 миллиарда, а чистая прибыль — 57,411 миллиарда долларов.
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Американская компания Apple в четверг сообщила о самом резком квартальном падении продаж iPhone за два года. Это объясняется тем, что компания в этом году провела презентацию новых iPhone позже, чем обычно — в октябре. В результате клиенты отложили покупку новых устройств. С 2013 года Apple всегда презентовали новые iPhone в сентябре, пишет Reuters.
Плюс со всем этим карантином , выборами и бардаком народ просто жмёт деньги на чёрный день, всех пугает неопределенность. Не до телефонов вообщем.
У всех просядут продажи, только дешевый и средний сегмент рынка устоит и то будем посмотреть.