В сети restore: стартовали продажи новинок HUAWEI — смартфон Mate X7 и наушники HUAWEI FreeClip 2

6 февраля в сети магазинов техники и электроники restore: стартовали продажи новинок HUAWEI — складного смартфона HUAWEI Mate X7 и наушников открытого типа HUAWEI FreeClip 2. Устройства доступны в 23 розничных магазинах сети, представленных в формате мультибренда, в интернет-магазине и в мобильном приложении бренда. 

В день старта продаж во флагманском магазине restore: в ТРЦ  «Афимолл Сити» пройдет мероприятие с приглашенным гостем, где  можно будет первыми протестировать и купить новинки, а также принять участие в розыгрыше.

Стоимость новинок:

● Смартфон HUAWEI Mate X7 (16 ГБ + 512 ГБ) — 159 990 рублей.
● Наушники HUAWEI FreeClip 2 — 15 990 рублей


 
При покупке смартфона пользователи получают в подарок часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4. С использованием программы trade-in дополнительно к выбранному бонусу предоставляется скидка 15 000 рублей.

С более подробной информацией о новинках можно ознакомиться на сайте restore:.
