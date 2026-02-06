В сети restore: стартовали продажи новинок HUAWEI — смартфон Mate X7 и наушники HUAWEI FreeClip 2

6 февраля в сети магазинов техники и электроники restore: стартовали продажи новинок HUAWEI — складного смартфона HUAWEI Mate X7 и наушников открытого типа HUAWEI FreeClip 2. Устройства доступны в 23 розничных магазинах сети, представленных в формате мультибренда, в интернет-магазине и в мобильном приложении бренда.
Стоимость новинок:
● Смартфон HUAWEI Mate X7 (16 ГБ + 512 ГБ) — 159 990 рублей.
● Наушники HUAWEI FreeClip 2 — 15 990 рублей
При покупке смартфона пользователи получают в подарок часы HUAWEI WATCH FIT 4 Pro или наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4. С использованием программы trade-in дополнительно к выбранному бонусу предоставляется скидка 15 000 рублей.
С более подробной информацией о новинках можно ознакомиться на сайте restore:.