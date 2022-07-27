Продажи смартфонов и компьютеров в России упали до рекордно низкого уровня

По данным мобильных операторов, в России резко снизились продажи смартфонов. Об этом, как пишут
«Ведомости», свидетельствуют показатели активации новых устройств и исследования потребительского рынка.
Один из операторов заявил, что продажи мобильных устройств во втором квартале этого года были самыми низкими за последнее десятилетие. Другие операторы более умеренны в оценках — они говорят, что реализация смартфонов достигла минимума за пять последних лет.
Операторы оценивают падение продаж смартфонов примерно в 20-30% в штучном выражении и до 15% в денежном выражении. Из этой статистики также следует, что россияне стали покупать более дорогие товары, но это не означает, что они выбирают устройства более высокого класса, скорее всего, подорожали модели начального и среднего уровня. Собеседники «Ведомостей» также отметили, что китайские бренды во втором квартале увеличили свою долю рынка с половины до двух третей, а покупатели всё чаще стали приобретать подержанные устройства.
Ранее стало известно, что в России почти на 50% снизились продажи компьютеров и ноутбуков, а количество техники, сдаваемой на утилизацию по программе trade-in, напротив, выросло примерно на столько же. Обычно потребители избавляются от старого устройства, чтобы получить скидку на новое. Кроме того, крупные магазины стали выкупать подержанные гаджеты, чтобы перепродавать их после восстановления.