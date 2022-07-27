Смартфоны Россия

Продажи смартфонов и компьютеров в России упали до рекордно низкого уровня

Александр


По данным мобильных операторов, в России резко снизились продажи смартфонов. Об этом, как пишут «Ведомости», свидетельствуют показатели активации новых устройств и исследования потребительского рынка.

Один из операторов заявил, что продажи мобильных устройств во втором квартале этого года были самыми низкими за последнее десятилетие. Другие операторы более умеренны в оценках — они говорят, что реализация смартфонов достигла минимума за пять последних лет.

Операторы оценивают падение продаж смартфонов примерно в 20-30% в штучном выражении и до 15% в денежном выражении. Из этой статистики также следует, что россияне стали покупать более дорогие товары, но это не означает, что они выбирают устройства более высокого класса, скорее всего, подорожали модели начального и среднего уровня. Собеседники «Ведомостей» также отметили, что китайские бренды во втором квартале увеличили свою долю рынка с половины до двух третей, а покупатели всё чаще стали приобретать подержанные устройства.

Ранее стало известно, что в России почти на 50% снизились продажи компьютеров и ноутбуков, а количество техники, сдаваемой на утилизацию по программе trade-in, напротив, выросло примерно на столько же. Обычно потребители избавляются от старого устройства, чтобы получить скидку на новое. Кроме того, крупные магазины стали выкупать подержанные гаджеты, чтобы перепродавать их после восстановления.


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Комментарии

+19
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Конечно снизились, цены то задрали на 50-100 процентов, а деньги то где на это брать? 😁
27 июля 2022 в 13:02
#
tellurian
+4184
tellurian
Не только в России.
Продажи снижается во многих странах.
Цены на еду и жкх растёт, не до техники и машин.
27 июля 2022 в 13:29
#
kardigan
+2633
kardigan
Долго думал покупать яблоко, или нет-вдруг ему насупит кердык. Привычка переломила рассудок и всё таки купил. Хотя андрюша в наше время будет гибче. Люди в раздумьях , поскольку нет уверенности будет ли работать то, что приобрёл в будущем.
Не все любят игру в рулетку . Дело здесь не совсем в деньгах-потерять просто так не хочется.
27 июля 2022 в 14:21
#
+721
Grealex
Да и в деньгах тоже. У официалов от жадности мозг заклинило. Курс чуть больше 50, а у них ценники по 70-80. Вот и не берут люди. Ну и да, многие не знают как прокормиться, з/п упали в 1,5 -2 раза. Точнее не з/п, а покупательская способность.
27 июля 2022 в 19:46
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