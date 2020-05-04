









На фоне последствий пандемии коронавируса многие производители смартфонов испытывают проблемы. У компании HMD Global, которая занимается выпуском смартфонов под брендом Nokia, они проявились наиболее отчётливо.В первом квартале этого года впервые за последние семь лет отгрузки смартфонов составили менее 300 миллионов штук. Это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение продаж в Китае, одном из наиболее крупнейших рынков, ещё более удручающее — на уровне 27%.Среди всех смартфонов, проданных в первом квартале, 8% обладают поддержкой 5G, тогда как в последнем квартале 2019 их был лишь 1%. Ожидается, что их процентаж будет расти с появлением недорогих устройств, поддерживающих сети связи нового поколения.Самый крупный рост продаж показал бренд Realme (плюс 157% год к году), а другие бренды либо росли не так заметно, либо падали. Лидером стала компания Samsung, за ней следует Huawei вместе со своим брендом Honor, а на третьем месте Apple, чьи продажи упали на 5% в штуках и 7% в деньгах. Xiaomi выросла на 7%, причём рост в основном обеспечен Индией, где эта компания удерживала 30% рынка смартфонов.Самым большим разочарованием в прошедшем квартале стала HMD Global. Продажи кнопочных телефонов куриромого ею бренда Nokia за год снизились на 34% до 8,6 миллиона штук. Реализация смартфонов Nokia падает со второго квартала 2019 года, причём в минувшем квартале падение стало сильнейшим за всю историю компании — сразу на 45% (до 1,7 миллиона штук с 3,1 миллиона в первом квартале 2019). Очевидно, что дело тут не столько в коронавирусе, сколько в множестве других факторов.