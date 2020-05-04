На фоне последствий пандемии коронавируса многие производители смартфонов испытывают проблемы. У компании HMD Global, которая занимается выпуском смартфонов под брендом Nokia, они проявились наиболее отчётливо.
В первом квартале этого года впервые за последние семь лет отгрузки смартфонов составили менее 300 миллионов штук. Это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение продаж в Китае, одном из наиболее крупнейших рынков, ещё более удручающее — на уровне 27%.
Среди всех смартфонов, проданных в первом квартале, 8% обладают поддержкой 5G, тогда как в последнем квартале 2019 их был лишь 1%. Ожидается, что их процентаж будет расти с появлением недорогих устройств, поддерживающих сети связи нового поколения.
Самый крупный рост продаж показал бренд Realme (плюс 157% год к году), а другие бренды либо росли не так заметно, либо падали. Лидером стала компания Samsung, за ней следует Huawei вместе со своим брендом Honor, а на третьем месте Apple, чьи продажи упали на 5% в штуках и 7% в деньгах. Xiaomi выросла на 7%, причём рост в основном обеспечен Индией, где эта компания удерживала 30% рынка смартфонов.Самым большим разочарованием в прошедшем квартале стала HMD Global. Продажи кнопочных телефонов куриромого ею бренда Nokia за год снизились на 34% до 8,6 миллиона штук. Реализация смартфонов Nokia падает со второго квартала 2019 года, причём в минувшем квартале падение стало сильнейшим за всю историю компании — сразу на 45% (до 1,7 миллиона штук с 3,1 миллиона в первом квартале 2019). Очевидно, что дело тут не столько в коронавирусе, сколько в множестве других факторов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
В первом квартале этого года впервые за последние семь лет отгрузки смартфонов составили менее 300 миллионов штук. Это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение продаж в Китае, одном из наиболее крупнейших рынков, ещё более удручающее — на уровне 27%.
Среди всех смартфонов, проданных в первом квартале, 8% обладают поддержкой 5G, тогда как в последнем квартале 2019 их был лишь 1%. Ожидается, что их процентаж будет расти с появлением недорогих устройств, поддерживающих сети связи нового поколения.
Самый крупный рост продаж показал бренд Realme (плюс 157% год к году), а другие бренды либо росли не так заметно, либо падали. Лидером стала компания Samsung, за ней следует Huawei вместе со своим брендом Honor, а на третьем месте Apple, чьи продажи упали на 5% в штуках и 7% в деньгах. Xiaomi выросла на 7%, причём рост в основном обеспечен Индией, где эта компания удерживала 30% рынка смартфонов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия