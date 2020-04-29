



Компания Samsung выпустила финансовый отчёт за первый квартал 2020 года. Выручка увеличилась за счёт спроса на компоненты для серверов и мобильных устройств, при этом продажи большей части потребительских продуктов упали.



Выручка Samsung составила 53,33 триллиона корейских вон (44,43 миллиарда долларов США). Это на 7,6% ниже, чем в четвёртом квартале 2019 года, но на 5,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль составила 6,45 триллиона корейских вон (5,16 миллиарда долларов США), что на 0,7 триллиона вон или 560 миллионов долларов меньше в сравнении с первым кварталом 2019 года.



Samsung отмечает, что из-за сезонности, ценового давления со стороны конкурентов и влияния коронавирусной пандемии снизились продажи бытовой электроники, телевизоров и экранов для смартфонов. В то же время зафиксировано увеличение доходов от продажи памяти для серверов и компьютеров. Выпуск флагманской линейки Galaxy S20 также позволил увеличить выручку подразделения по выпуску смартфонов.



Samsung ожидает дальнейшего снижения спроса на некоторые категории товаров из-за нарастающего влияния продолжающейся во всем мире пандемии коронавируса. По слухам, компания в последние несколько недель компания снизила закупки компонентов для смартфонов на 50%. По оценкам экспертом, объём продаж смартфонов во всём мире во втором квартале 2020 года может снизиться на 15%.







