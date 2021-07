Компания Louis Vuitton представила беспроводную колонку Horizon Light Up Speaker. Гаджет сочетает в себе моду и технологии, но наиболее примечателен ценой — 2890 долларов США (чуть более 215 тысяч рублей).



Horizon Light Up Speaker выглядит как инопланетный летательный аппарат. Высота колонки 14 см, диаметр 18 см. Устройство выполнено из нержавеющей стали, кожи и закалённого стекла, а на корпусе размещены логотипы Louis Vuitton.







Что касается технических параметров, то в Horizon Light Up Speaker установлены два 0,75-дюймовых широкополосных динамика и 3-дюймовый сабвуфер, а время автономной работы от встроенного аккумулятора составляет 15 часов. Умных функций, вроде общения с голосовым ассистентом, не предусмотрено, колонка можно только воспроизводить звук от устройства, подключенного с помощью Bluetooth, и мигать разными цветами в такт музыке.



Louis Vuitton утверждает, что эта колонка может стать украшением для гостиной. Её можно поставить вертикально, наклонить на бок, подвесить или носить в руках. В зависимости от положения звук будет объёмным или направленным.







Louis Vuitton продаёт эту колонку на своём сайте в Великобритании и некоторых других странах. Прямых поставок в Россию нет.