Компания Dyson представила пылесос V15 Detect с зеленым лазером. При его работе возле щетки включается зеленая подсветка.По словам Dyson, она добавлена, чтобы были видны мелкие частицы пыли, которые незаметны невооруженным глазом. Подсветка позволит их разглядеть и пройти лучше по поверхности.Собирать самые мелкие частицы позволяет двигатель Dyson Hyperdymium. Его мощность всасывания составляет 230 аэроватт. В нем применяется пятиступенчатая система фильтрации для улавливания 99,99% частиц пыли размером до 0,3 микрона. То есть, даже мельчайшие частицы, не видные невооруженным глазом, собираются и удерживаются в контейнере.У V15 Detect есть и другие интересные особенности. Например, LCD-экран и его содержимое. На нем отображается предполагаемый размер и количество собираемых им частиц пыли. Специальный датчик анализирует их размер и регулирует мощность всасывания.Внимания заслуживает и конструкция щетки. Она предотвращает спутывание волос. Эта особенность понравится тем, у кого есть домашние животные. Пылесос уже появился в продаже. Цена его составляет $699,99.