





Компания Ducati, известная по выпуску гоночных мотоциклов, выпустила электросамокат. Она хоть и не игнорировала рынок техники, работающей на электричестве, но у неё ещё не было электромотоциклов.В электросамокате Ducati Pro-I Evo используется 350-ваттный двигатель, поэтому во многих странах, включая Россию, он может быть законодательно приравнен к мопеду со всеми соответствующими ограничениями (например, запрет ездить по пешеходным дорожкам). Максимальная скорость 25 км/ч, ёмкость аккумулятора 280 Вт·ч, но компания не сообщила, сколько этот самокат может проехать от одного заряда.Pro-I Evo обладает колёсами диаметром 8,5 дюймов с брызговиками, защищающими от воды, дисковыми тормозами и световой индикацией по бокам и на заднем крыле. На руле размещён фонарик, освещающий путь в темноте, а к пользователю направлен экран, показывающий набранную скорость. Конструкция складная, благодаря чему электросамокат легко переносить с собой и хранить в шкафу или других местах. По дизайну и характеристикам он примерно такой же, как продукция Segway-Ninebot.





Pro-I Evo — не первый электрический транспорт Ducati. Ранее компания выпустила несколько моделей электровелосипедов и электросамокат с сиденьем в сотрудничестве с брендом Super SOCO.



Pro-I Evo продаётся на официальном сайте Ducati за 399 евро. В пересчёте на российскую валюту получается чуть более 34 тысяч рублей.







