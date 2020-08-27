Amazon выходит на рынок носимой электроники с фитнес-браслетом и сервисом по подписке, которые получили название Halo. В отличие от Apple Watch или даже самых простых Fitbit, новинка не оснащается экраном. Специально разработанное приложение предоставляет стандартный набор функций и две инновационные возможности: 3D-сканирование тела и отслеживание эмоций в голосе.
Стоимость браслета Halo составит 99,99 долларов, а за набор дополнительных возможностей нового сервиса придется заплатить 3,99 доллара в месяц. Amazon запускает новинку в формате раннего доступа по приглашениям со стартовой ценой 64,99 доллара за гаджет, в эту стоимость войдет несколько месяцев расширенного сервиса.
Отсутствие экрана у фитнес-браслета намекает, что Amazon пытается занять новую нишу, которая ориентирована в первую очередь на спорт, а не на лайфстайл-гаджеты. Помимо отслеживания кардио, сна, жировых отложений и тона голоса, подписка на Halo предложит набор программ, которые помогут изменить ваши привычки в отношении здоровья в лучшую сторону, например медитация, советы по улучшению качества сна и прочее.
Фитнес-браслет Halo Band состоит из сенсорного модуля и ремешка, которые защелкивается сверху. Из-за отсутствия дисплея вам придется использовать свой смартфон, чтобы узнать о состоянии своей активности.
Гаджет оснащается акселерометром, датчиком температуры, пульсометром, двумя микрофонами, светодиодным индикатором и кнопкой включения/отключения микрофонов, которые могут использоваться для взаимодействия с голосовым ассистентом Alexa. По словам Amazon, устройство не является медицинским прибором, а это означает отсутствие необходимости в дополнительной сертификации.
Halo Band подключается к смартфону по Bluetooth. Производитель предусмотрел три цвета ремешков: оникс (черный), минеральный (голубой) и розовое золото (розовый). Позднее Amazon обещает выпустить дополнительные варианты из текстиля за 19,99 долларов и спортивные за 15,99.
По словам производителя, одного заряда хватит устройству на неделю автономной работы, а сенсорный модуль водонепроницаем до 5 атм. На что действительно стоит обратить внимание, так это на две новые функции: Body и Tone. Первая использует камеру вашего смартфона, чтобы сделать 3D-сканирование вашего тела, а затем вычислить жировые отложения, а вторая использует микрофон для отслеживания тона вашего голоса, сообщая об эмоциональном состоянии в течение дня.
Сканирование тела
Как упоминалось выше, для работы этой функции необходима камера вашего смартфона. Приложение предложит надеть облегающую одежду или остаться в нижнем белье, затем на определенном расстоянии будет сделано четыре фотографии (спереди, сзади и по бокам), которые загрузятся на серверы Amazon для создания 3D-модели.
Amazon использует машинное обучение для анализа и расчета процентного содержания жира в организме. Компания утверждает, что эти показатели важнее, чем вес или индекс массы тела.
Отслеживание тона голоса
Один из микрофонов предназначается для отслеживания тона вашего голоса. Полученные данные используются для анализа эмоционального состояния пользователя в течение дня.
Amazon отмечает, что голос не загружается на серверы и не прослушивается третьими лицами. Данные анализируются непосредственно на смартфоне, а после этого сразу удаляются.
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Особая примета: носит одежду военизированной расцветки.