





Amazon выходит на рынок носимой электроники с фитнес-браслетом и сервисом по подписке, которые получили название Halo. В отличие от Apple Watch или даже самых простых Fitbit, новинка не оснащается экраном. Специально разработанное приложение предоставляет стандартный набор функций и две инновационные возможности: 3D-сканирование тела и отслеживание эмоций в голосе.Стоимость браслета Halo составит 99,99 долларов, а за набор дополнительных возможностей нового сервиса придется заплатить 3,99 доллара в месяц. Amazon запускает новинку в формате раннего доступа по приглашениям со стартовой ценой 64,99 доллара за гаджет, в эту стоимость войдет несколько месяцев расширенного сервиса.Отсутствие экрана у фитнес-браслета намекает, что Amazon пытается занять новую нишу, которая ориентирована в первую очередь на спорт, а не на лайфстайл-гаджеты. Помимо отслеживания кардио, сна, жировых отложений и тона голоса, подписка на Halo предложит набор программ, которые помогут изменить ваши привычки в отношении здоровья в лучшую сторону, например медитация, советы по улучшению качества сна и прочее.Фитнес-браслет Halo Band состоит из сенсорного модуля и ремешка, которые защелкивается сверху. Из-за отсутствия дисплея вам придется использовать свой смартфон, чтобы узнать о состоянии своей активности.Гаджет оснащается акселерометром, датчиком температуры, пульсометром, двумя микрофонами, светодиодным индикатором и кнопкой включения/отключения микрофонов, которые могут использоваться для взаимодействия с голосовым ассистентом Alexa. По словам Amazon, устройство не является медицинским прибором, а это означает отсутствие необходимости в дополнительной сертификации.Halo Band подключается к смартфону по Bluetooth. Производитель предусмотрел три цвета ремешков: оникс (черный), минеральный (голубой) и розовое золото (розовый). Позднее Amazon обещает выпустить дополнительные варианты из текстиля за 19,99 долларов и спортивные за 15,99.По словам производителя, одного заряда хватит устройству на неделю автономной работы, а сенсорный модуль водонепроницаем до 5 атм. На что действительно стоит обратить внимание, так это на две новые функции: Body и Tone. Первая использует камеру вашего смартфона, чтобы сделать 3D-сканирование вашего тела, а затем вычислить жировые отложения, а вторая использует микрофон для отслеживания тона вашего голоса, сообщая об эмоциональном состоянии в течение дня.Как упоминалось выше, для работы этой функции необходима камера вашего смартфона. Приложение предложит надеть облегающую одежду или остаться в нижнем белье, затем на определенном расстоянии будет сделано четыре фотографии (спереди, сзади и по бокам), которые загрузятся на серверы Amazon для создания 3D-модели.Amazon использует машинное обучение для анализа и расчета процентного содержания жира в организме. Компания утверждает, что эти показатели важнее, чем вес или индекс массы тела.Один из микрофонов предназначается для отслеживания тона вашего голоса. Полученные данные используются для анализа эмоционального состояния пользователя в течение дня.Amazon отмечает, что голос не загружается на серверы и не прослушивается третьими лицами. Данные анализируются непосредственно на смартфоне, а после этого сразу удаляются.