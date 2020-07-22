























Компания Logitech и мебельный бренд Herman Miller в конце февраля сообщили о своём партнерстве в сфере геймерской мебели. Сегодня в продажу поступил их новый совместный продукт — кресло Embody Gaming Chair, а его стоимость составляет 1495 долларов.В отличие от аналогов, новинка не только выделяется интересным дизайном, но и может похвастаться эргономичными особенностями, позволяющими комфортно проводить долгие игровые сессии. Кресло оснащено семью точками регулировки. Специальная конструкция позволяет приспосабливаться к позе и изгибу позвоночника геймера. В основе Embody Gaming Chair естественный механизм наклона и медный каркас. Функция Dynamic Pixel Circulation комфортно распределяет вес.Помимо геймерских кресел, Herman Miller и Logitech выпускают серию игровых столов и кронштейн для мониторов Ollin. Embody Gaming Chair можно заказать, начиная с сегодняшнего дня, на сайтах Herman Miller и Logitech.