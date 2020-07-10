Selpic P1 работает как маркер, чтобы нанести печать, им нужно провести по бумаге или другой поверхности. Устройство подойдет для печати небольших надписей, QR-кодов и простеньких изображений. Для печати документов всё же придется воспользоваться стационарным принтером.
Разрешение новинки составляет 600 DPI, этого должно хватить для печати небольших фотографий, картинок или мелкого текста. В картридже используется краска на водной основе. По словам производителя, запаса должно хватить для печати 90 листов A4, а заряда аккумулятора хватит для непрерывной печати в течение 3 часов.
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