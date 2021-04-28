Компания Neurable представила беспроводные наушники Enten. Они умеют считывать мозговую активность, что позволяет пользователю управлять ими без прикосновений, голосовых команд и смартфона — одной лишь силой мысли.
Разработчики также утверждают, что эти наушники определяют настроение пользователя и могут подбирать музыку таким образом, чтобы настраивать его на нужный лад, повышая работоспособность или наоборот, готовя ко сну.
Разработка Enten заняла примерно 10 лет. За это время продукт прошёл этап от нескольких громоздких прототипов со множеством датчиков до вполне симпатичных наушников полноразмерного форм-фактора.
В Enten используются 16 датчиков, которые вплетены в тканевые амбушюры и фиксируют активность мозга по пульсациям определённых точек на ушах и голове, получая расширенные показатели электроэнцефалограммы. Соучредитель компании Neurable, нейробиолог Рамзес Алькайд утверждает, что анализ получаемых данных по своей точности близок к лабораторному.
Наушники обмениваются данными с мобильным приложением, а оно с помощью нейросетевой технологии определяет физическое состояние человека и периоды, когда он продуктивен или расслаблен.
Поддерживается управление музыкой жестами: можно переключать треки, ставить их на паузу и возобновлять воспроизведение кивками головы или подмигиванием. Датчики следят за активностью мозга, связанной с этими движениями, и передают наушникам соответствующие команды, которые можно настроить под себя в зависимости от предпочтений.
В остальном Enten — типичные беспроводные наушники топового уровня. В них используется чипсет от Qualcomm с аудиокодеком AptX, есть встроенный микрофон для голосовых команд и общения по телефону, а заряда аккумулятора хватает на 12 часов работы.
Neurable отмечает, что развитие нейросетевых технологий и дальнейшие исследования в будущем позволят значительно расширить возможности этих наушников и последующих моделей. Изучение внешних проявлений мозговой активности может привести к появлению разнообразных интерпретаций (как это произошло в случае с появлением продвинутых показателей от фитнес-трекеров и смарт-часов на основе относительно простого измерения пульса на запястье).
Neurable начнёт продавать эти наушники в мае 2022 года по цене 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Компания также ведёт переговоры с различными производителями о лицензировании своей технологии для использования в наушниках популярных брендов.
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