Sony представила третье поколение своих умных браслетов для часов — Wena 3. Они будут доступны в трех вариантах: кожа, металл и силикон. Предыдущие модели стали сенсационным продуктом компании на ее внутреннем рынке в Японии.
Sony утверждает, что самостоятельно разработала структуру, форм-фактор, сенсоры и начинку устройства, чтобы всё это помещалось в корпусе пряжки. Для улучшения эргономики аккумулятор и сенсорный дисплей выполнены в изогнутой форме.
Дисплей ударопрочный и выдерживает падения с высоты 90 см. Устройство защищено от воды по стандарту 5ATM. Sony Wena 3 оснащается акселерометром, двойным оптическим датчиком частоты сердечных сокращений, который позволяет отслеживать активность и качество сна.
Устройство получило функцию «MAMORIO», которая помогает предотвратить неправильное размещение и поддерживает поиск. По словам производителя новинка обеспечивает одну неделю автономной работы без подзарядки, а еще у браслета имеется дополнительная батарея, заряда которой хватает примерно на 24 часа, она предназначена для бесконтактной оплаты в случае если основной аккумулятор разрядился. Также имеется поддержка голосового помощника Alexa.
Концепция умных браслетов Sony Wena 3 заключается в возможности их совмещения с вашими любимыми часами классического форм-фактора. Таким образом вы сможете оснастить вашу механику функциями фитнес-трекера с NFC-модулем для бесконтактной оплаты товаров. Для подключения к смартфонам используется Bluetooth 5.0.
Что касается стоимости, металлическая модель в серебристом цвете оценена в 314 долларов, вариант Premium Black продают за 333 доллара, Wena 3 с кожаными ремешками обойдутся в 285-304 доллара в зависимости от материала и гаджет с силиконовым ремешком можно будет приобрести за 228 долларов.
Над вторым эксклюзивным модельным рядом поработал японский промышленный дизайнер Сюндзи Яманака. В линейку вошли три модели часов: Wena Three Hands Silver Tokyo Edition, Wena Three Hands Silver Pasadena Edition и Wena Three Hands Premium Black Oxford Edition.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: