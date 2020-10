Sony представила третье поколение своих умных браслетов для часов — Wena 3. Они будут доступны в трех вариантах: кожа, металл и силикон. Предыдущие модели стали сенсационным продуктом компании на ее внутреннем рынке в Японии.Sony утверждает, что самостоятельно разработала структуру, форм-фактор, сенсоры и начинку устройства, чтобы всё это помещалось в корпусе пряжки. Для улучшения эргономики аккумулятор и сенсорный дисплей выполнены в изогнутой форме.Дисплей ударопрочный и выдерживает падения с высоты 90 см. Устройство защищено от воды по стандарту 5ATM. Sony Wena 3 оснащается акселерометром, двойным оптическим датчиком частоты сердечных сокращений, который позволяет отслеживать активность и качество сна.Устройство получило функцию «MAMORIO», которая помогает предотвратить неправильное размещение и поддерживает поиск. По словам производителя новинка обеспечивает одну неделю автономной работы без подзарядки, а еще у браслета имеется дополнительная батарея, заряда которой хватает примерно на 24 часа, она предназначена для бесконтактной оплаты в случае если основной аккумулятор разрядился. Также имеется поддержка голосового помощника Alexa.Концепция умных браслетов Sony Wena 3 заключается в возможности их совмещения с вашими любимыми часами классического форм-фактора. Таким образом вы сможете оснастить вашу механику функциями фитнес-трекера с NFC-модулем для бесконтактной оплаты товаров. Для подключения к смартфонам используется Bluetooth 5.0.Что касается стоимости, металлическая модель в серебристом цвете оценена в 314 долларов, вариант Premium Black продают за 333 доллара, Wena 3 с кожаными ремешками обойдутся в 285-304 доллара в зависимости от материала и гаджет с силиконовым ремешком можно будет приобрести за 228 долларов.Помимо новых смарт-браслетов, Sony представила три новых модели часов, которые были созданы в партнерстве с компаниями Seiko и Citizen. А «вишенкой на торте» стали две отдельные линейка, одна из них создавалась в коллаборации с известным итальянским промышленным и автомобильным дизайнером Фабрицио Джуджаро, который принимал участие в разработке экстерьеров некоторых моделей Alfa Romeo и Lamborghini.Над вторым эксклюзивным модельным рядом поработал японский промышленный дизайнер Сюндзи Яманака. В линейку вошли три модели часов: Wena Three Hands Silver Tokyo Edition, Wena Three Hands Silver Pasadena Edition и Wena Three Hands Premium Black Oxford Edition.