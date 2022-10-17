Производитель чехлов показал, какой будет вся линейка Galaxy S23

Блогер Ice Universe опубликовал фотографии чехлов, созданных одним из китайских вендоров для смартфонов Samsung Galaxy S23, S23 Pro и S23 Ultra. Эти аксессуары позволяют составить впечатление о дизайне готовящихся к выпуску новинках.Судя по снимкам и рендерам, смартфоны получат единый дизайн, но будут отличаться по размеру и наборами камер. В комментариях к посту Ice Universe анонимный источник добавил ещё немного снимков — на них дизайн линейки Galaxy S23 показан ещё более наглядно, в частности, видно, что у некоторых моделей сохранится 3,5-мм аудиовыход, которого не было у нескольких предыдущих флагманских поколений Galaxy S.До анонса Galaxy S23 ещё довольно долго. Обычно Samsung презентует новые флагманские смартфоны в феврале, то есть до презентации этой линейки остаётся ещё около четырёх месяцев.