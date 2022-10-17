Samsung Galaxy S23

Производитель чехлов показал, какой будет вся линейка Galaxy S23

Александр


Блогер Ice Universe опубликовал фотографии чехлов, созданных одним из китайских вендоров для смартфонов Samsung Galaxy S23, S23 Pro и S23 Ultra. Эти аксессуары позволяют составить впечатление о дизайне готовящихся к выпуску новинках.

Судя по снимкам и рендерам, смартфоны получат единый дизайн, но будут отличаться по размеру и наборами камер. В комментариях к посту Ice Universe анонимный источник добавил ещё немного снимков — на них дизайн линейки Galaxy S23 показан ещё более наглядно, в частности, видно, что у некоторых моделей сохранится 3,5-мм аудиовыход, которого не было у нескольких предыдущих флагманских поколений Galaxy S.
До анонса Galaxy S23 ещё довольно долго. Обычно Samsung презентует новые флагманские смартфоны в феврале, то есть до презентации этой линейки остаётся ещё около четырёх месяцев.
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Комментарии

+47
bagdan1978
Мусор. Главного дизайнера гнусмас в шредер.
20 минут назад
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+47
bagdan1978
Но качество фото у самсунг всегда были лучше чем в айфонах.
19 минут назад
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