Производителям не понравился новый процессор Snapdragon. В Galaxy S24 будет MediaTek?
Александр Кузнецов —
По сведениям инсайдера, скрывающегося под ником Digital Chat Station, производители смартфонов оказались недовольны процессором Snapdragon 8 Gen 3, который был предложен компанией Qualcomm в качестве флагманского решения. Вендоры планируют подыскать ему замену, и на эту роль не так много претендентов.
Претензии к Snapdragon 8 Gen 3 возникли вовсе не из-за характеристик или перегрева, как можно было подумать, дело в цене. Топовый чип Qualcomm предыдущего поколения обходился производителям смартфонов в 160 долларов, и это уже было критически много. Новый процессор будет стоить ещё дороже, что ставит вопрос об экономической целесообразности его использования, особенно в относительно недорогих смартфонах китайских брендов. Доля процессора в себестоимости таких устройств достигает 25%.
Как утверждает Digital Chat Station, производители смартфонов начали присматриваться к предложениям других поставщиков, в частности, к продукции компании MediaTek, которая как раз готовит к производству процессор Dimensity 9300, значительно превосходящий новый Snapdragon по производительности.
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