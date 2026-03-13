Производителям принтеров запретили относиться к печатающим как к скоту

У компании Hewlett-Packard (HP), одного из крупнейших мировых производителей оргтехники, появился серьёзный стимул отказаться от многолетней практики блокировки принтеров при использовании неоригинальных картриджей. Против этой политики выступила влиятельная отраслевая организация — Международный совет по технологиям обработки изображений (International Imaging Technology Council, Int‘l ITC). Она представляет интересы производителей совместимых и восстановленных расходных материалов и обвиняет HP в выпуске обновлений прошивки, выводящих из строя устройства при обнаружении неоригинальных картриджей.

Поводом для противостояния стало появление в декабре 2025 года обновлённого реестра Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) 2.0, разработанного Генеральным советом по электронике (GEC). Критерии EPEAT 2.0, ориентированные на экологичность, запрещают производителям препятствовать использованию восстановленных картриджей. В частности, требования реестра предписывают не выпускать обновления прошивки, которые намеренно отключают совместимые расходные материалы, и предоставлять пользователям решения для их бесперебойной работы.Int’l ITC указывает, что действия HP вступают в прямое противоречие с новыми правилами. Организация напоминает, что HP продолжает выпускать прошивки с функцией блокировки даже после появления реестра EPEAT 2.0. Например, в конце января и феврале вышел апдейт 2602A/B, который делает невозможным использование в 12 моделях принтеров HP них восстановленных картриджей сторонних производителей. В Int’l ITC подчёркивают, что HP остаётся единственным производителем, который использует блокировку принтеров под предлогом обновления системы безопасности.Несмотря на то, что реестр EPEAT 2.0 существует всего два месяца и в нём зарегистрировано лишь 163 устройства (принтеры среди них пока отсутствуют), его появление создаёт серьёзную репутационную и рыночную угрозу для HP. Ранее, в 2023 году, Int’l ITC уже пыталась добиться исключения 101 принтера HP из предыдущей версии реестра EPEAT 1.0 из-за системы Dynamic Security, но тогда GEC отклонил этот запрос, так как старые правила не содержали явного запрета на блокировки.Эксперты Int’l ITC сомневаются, что HP добровольно последует новым критериям, указывая на её приверженность агрессивной политике монетизации. Бывший генеральный директор HP Энрике Лорес, возглавлявший компанию до февраля 2026 года, открыто заявлял, что потребители, которые не покупают оригинальные расходные материалы, неинтересны компании. Однако теперь, под давлением отраслевой организации и в условиях действия новых экологических стандартов, HP может быть вынуждена изменить свою практику, чтобы сохранить место в престижном реестре и не потерять доверие клиентов и регуляторов.