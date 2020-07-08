





По данным аналитиков тайваньской компании TrendForce, в первом квартале 2021 года поставщики Apple начнут конкурировать за производственные заказы компании на новые модели MacBook Pro с 14 и 16-дюймовыми экранами на Mini-LED. Слухи о новинке с 14-дюймовым экраном появились почти сразу после того, как в прошлом году купертиновцы заменили 15-дюймовый ноутбук новой моделью с диагональю экрана 16 дюймов.Аналитик Минг-Чи Куо ранее заявлял, что Apple планирует выпустить, как минимум, шесть продуктов с дисплеями Mini-LED, включая 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Технология Mini-LED предлагает такие же преимущества, что и OLED-дисплеи последних моделей iPhone, в том числе высокие яркость и коэффициент контрастности. Также из-за особенности их конструкции они позволяют создавать более тонкие и легкие корпуса устройств.В рамках WWDC в прошлом месяце Apple объявила, что с конца года перейдет на собственные процессоры для Mac. Переход, по словам компании, должен быть завершен примерно через два года. Учитывая эти временные рамки, вполне возможно, что эти 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут работать на Apple Silicon.TrendForce также ожидает, что Apple выпустит 12,9-дюймовый iPad Pro с дисплеем Mini-LED в первом квартале 2021 года. По последним данным, устройство получит 5-нм чип A14X и поддержку 5G.