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Прощай ГАЗель? «Росатом» показал электрофургон Voyt LCV

Артем

Фото: Грузовики и вообще

Модель создана специально для городских служб доставки и сервисных компаний.

Главной технологической особенностью новинки стала уникальная модульная платформа собственной разработки. Конструкторы отказались от стальных элементов в пользу высокопрочных композитных материалов. Это инженерное решение позволило существенно снизить общую массу автомобиля и открыло широкие возможности для модификации кузова: на одну и ту же базу можно устанавливать как стандартные грузовые отсеки, так и узкоспециализированные надстройки.

Voyt LCV полностью адаптирован под ритм мегаполиса. Одного заряда аккумулятора машине хватает на 300 километров пути, чего с запасом достаточно для полноценной рабочей смены курьера или ремонтной бригады.

Создатели полагают, что эксплуатационные затраты на такой электрофургон должны быть ниже, чем у аналогов с ДВС, за счет экономии на топливе и более простой конструкции силовой части.
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Источник:
Overclockers
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