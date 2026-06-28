Прощай ГАЗель? «Росатом» показал электрофургон Voyt LCV

Модель создана специально для городских служб доставки и сервисных компаний.Главной технологической особенностью новинки стала уникальная модульная платформа собственной разработки. Конструкторы отказались от стальных элементов в пользу высокопрочных композитных материалов. Это инженерное решение позволило существенно снизить общую массу автомобиля и открыло широкие возможности для модификации кузова: на одну и ту же базу можно устанавливать как стандартные грузовые отсеки, так и узкоспециализированные надстройки.Voyt LCV полностью адаптирован под ритм мегаполиса. Одного заряда аккумулятора машине хватает на 300 километров пути, чего с запасом достаточно для полноценной рабочей смены курьера или ремонтной бригады.Создатели полагают, что эксплуатационные затраты на такой электрофургон должны быть ниже, чем у аналогов с ДВС, за счет экономии на топливе и более простой конструкции силовой части.