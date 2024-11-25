Прощай, титан: в iPhone 17 Pro вернётся алюминиевый корпус







Компания Apple планирует внести существенные изменения в дизайн будущих моделей iPhone 17 Pro и ‌iPhone 17‌ Pro Max, сообщает журналист The Information Уэйн Ма. Компания Apple планирует внести существенные изменения в дизайн будущих моделей iPhone 17 Pro и ‌iPhone 17‌ Pro Max, сообщает журналист The Information Уэйн Ма. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Источник утверждает, что обе флагманские модели впервые получат алюминиевую рамку вместо титана и хирургической стали, поэтому отличий от базовых iPhone в них будет меньше.При этом задняя панель ‌iPhone 17‌ Pro‌ и ‌iPhone 17‌ Pro Max также получит редизайн: верхняя половина будет сделана из алюминия, а нижняя — из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Блок камер станет прямоугольным и он будет сделан из алюминия, а не из стекла. Сам выступ будет больше, чем в текущих iPhone.В The Information уверены, что в следующем году нас ждёт самый значительный редизайн ‌iPhone‌ за последние несколько лет. К слову, этот источник раскрыл точный дизайн Apple Vision Pro за три года до официального анонса, поэтому ему вполне можно верить.