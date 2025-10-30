Прощай уборка: обзор робота-пылесоса Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete

Aqua 10 Ultra Roller Complete — новый флагман линейки роботов-пылесосов от Dreame. В чем его особенность, если каждый второй подобный гаджет уже умеет и пыль собирать, и влажной шваброй пройтись по полу? Ответ: высокая мощность всасывания в 30 000 Па, валик-швабра, который не оставит шанса даже самым стойким пятнам, передовая система очистки и не только. Как новинка показала себя в быту, рассказываем в этом обзоре.
Технические характеристики
• Тип уборки: сухая, влажная, комбинированная
• Мощность: 75 Вт
• Максимальная мощность всасывания: 30 000 Па
• Объем контейнера для чистой и грязной воды в станции: 4 л / 3,5 л
• Объем контейнера для чистой и грязной воды в роботе: 100 мл / 140 мл
• Объем пылесборника станции: 2,5 л
• Объем пылесборника робота: 310 мл
• Высота преодоления препятствий: до 8 см
• Фильтрация: НЕРА-фильтр
• Аккумулятор: 6400 мА·ч
• Габариты пылесоса: 350×350×120 мм (с поднятым лидаром), 5,8 кг
• Габариты станции: 420×440×505 мм, 11,1 кг
Комплектация и дизайн
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete упакован в большую коробку из плотного картона. Все комплектующие разложены «по полочкам». Помимо самого робота и его док-станции мы найдем: документацию по работе с устройством, кабель питания, площадку заезда на станцию, запасные пылесборники, щетку для очистки гаджета, пару дополнительных центральных щеток и одну ролик-швабру. Также прилагаются литр моющего средства и две бутылочки с нейтрализатором запаха по 200 мл.
Мне на тест досталась модель белого цвета, которая, как по мне, смотрится куда эстетичнее и идеально подойдет под любой интерьер.
Грани базы стали острее, но в целом форм-фактор не потерял свое изящество. Верхняя часть украшена пластиковой вставкой серебристого цвета, а ниже расположена съемная панель. Она легко отсоединяется и открывает доступ к двойному контейнеру для моющего средства и пылесбрнику.
Верхняя крышка прячет пару пластиковых контейнеров. Их назначение перепутать сложно: для чистой воды — светлый, а грязная сливается в темный. Оба плотно закрываются защелками, чтобы запахи не проникли в квартиру. Однако хорошая изоляция не повод тянуть с опустошением бака до последнего. На горьком опыте уяснил — чем дольше откладывать это дело в далекий ящик, нем дольше придется отмывать грязь со стенок. К слову, отработанная вода еще и пахнет не самым лучшим образом.
На оборотной стороне — разъем под сетевой кабель. Удобно, что излишки провода можно в специальное углубление, чтобы он не валялся на полу.
Дизайн самого робота стандартный — «шайба» с выдвижной башенкой лидаром и парой клавиш: питание и возвращение на базу. Одновременное нажатие запускает подключение по Wi-Fi при первом запуске. Украшен сенсор круговой светодиодной подсветкой.
Изменения претерпела центральная крышка. Теперь она не откидывается, а снимается целиком. Под ней мы найдем сменный контейнер для пыли, а также наклейку с QR-кодом для загрузки приложения.
Ознакомиться с квартирой роботу поможет блок Stereo Vision на его передней части. В него входят две камеры и встроенная подсветка, чтобы помощник не потерялся в темноте.
Левее по дуге расположился модуль StereoEdge — датчик, сканирующий обстановку вдоль стен. Рядом с ним — динамик, через который устройство общается с нами.
Сзади у робота пара контактных пластин для зарядки от базы и крышка, открывающая доступ к личному резервуару с водой для мытья пола.
Перевернув пылесос вверх дном, мы видим основные преимущества, отличающие Aqua 10 Ultra Roller Complete от других моделей. В центре расположена система двойных щеток HyperStream для максимально тщательного сбора пыли. А еще она предотвращает наматывание волос длиной до 30 см. В связке с технологией Vormax, мощность всасывания которой достигает 30 000 Па, модель обеспечивает беспрецедентное качество уборки.
Ниже вместо привычных дисковой швабры установили длинный сменный валик со скоростью вращения до 100 оборотов в минуту при давлении 9–11 Н. Ее сопровождает скребок для отжима, а выше — Fluff Roll, ролик который распушает ворс швабры со скоростью 1000 оборотов в минуту, не давая ему сваляться.
Если присмотреться, можно увидеть форсунки для подачи чистой воды по технологии AquaRoll. Они поддерживают чистоту на протяжении всей уборки, тщательно промывая швабру. Если робот чувствует под колесами ковер, активируется AutoSeal — система защиты ковра от контакта со шваброй. Она изолируется щитком и вода не попадет на ворс.
Когда задача выполнена, для окончательной промывки валика в ход идет блок ThermoHub. Он промывает швабру нагретой до 100 градусов водой, а затем продувает теплым воздухом. Так при следующем запуске швабра будет чистая, сухая и готова к новым трудностям.
Приложение
Aqua 10 Ultra Roller Complete работает в связке с фирменным приложением Dreamehome. Как и прежде, гаджет поддерживает только сеть Wi-Fi 2,4 ГГц.
Доступных вариантов для уборки четыре:
• Сухая
• Влажная
• Сухая и влажная одновременно
• Сначала сухая, затем влажная
• Тихий
• Стандартный
• Трубо
• Максимум
Первые два режима шумом не потревожат, «турбо» и «максимум» уже слышны, но в пределах разумного. То же самое касается базы, когда запущен процесс сбора мусора или промывки швабр.
К слову, их степень влажности тоже можно настроить, что позволяет эффективнее справиться с особо грязными участками, вроде пролитой жидкости или засохшими пятнами.
Длительность сушки варьируется от 2 до 4 часов. Чем дольше процесс, тем меньше шума от станции.
Приложение Dreamehome очень функциональное. Комнаты можно разделить, переименовать, отметить запретные для робота зоны. Также приложение может следить за обстановкой в доме и питомцами, пока вас нет рядом. Также можно научить робота объезжать хвостатых, если те развалились на полу и не обращают внимания на помощника. А если вы недовольны уборкой в отдельных местах, уборщика можно отправить повторно или задействовать сенсорный джойстик.
Там же можно просмотреть отчеты об уборке, отследить состояние расходников, выставить разные режимы для каждой комнаты.
Уборка
Жилая площадь моей квартиры составляет порядка 20 квадратных метров. На сканирование и составление карты роботу потребовалось порядка 15 минут. Aqua 10 Ultra Roller Complete распознает до 240 типов объектов — сам понимает, где висят шторы, разбросана обувь или провода, и отметит все на карте. А если ошибся, то правильный объект можно задать в приложении.
Поскольку ковры у меня в доме не водятся, как с ними общается робот мне выяснить не удалось. А вот уборка самых сложных мест — углов и плинтусов — вызвала восторг. Комбинация выдвижной роликовой швабры SideReach и торцевой щетки справляется с загрязнением идеально.
Еще одна технология, которой нет равных — трехколесное шасси ProLeap. С ним робот преодолевает пороги высотой до 8 см и о каких-либо преградах можно напрочь забыть.
Весь процесс уборки можно отслеживать с экрана смартфона. Если уборщик застрял, вам придет оповещение, а из места ДТП донесется просьба о помощи. Так случилось со мной, когда уборщик залез под тумбочку раковины, где за отсутствием ремонта царит форменное бездорожье.
По итогам тестов Aqua 10 Ultra Roller Complete отлично справился со всеми поставленными задачами с первого раза. Для большей эффективности могу посоветовать провести максимальную напольную ревизию — убрать пакеты, рюкзаки, и разного рода предметы, которые потребуется объехать.
Впечатления
Сейчас в официальном магазине Dreame робот-пылесос Aqua 10 Ultra Roller Complete обойдется в 149 990 руб. За эту сумму мы получаем идеального помощника по дому с приятным дизайном, обширным набором настроек, надежной сборкой и богатой комплектацией. Благодаря передовым технологиям, на которые инженеры сделали упор при создании этой модели, дом всегда будет оставаться в чистоте, а вы сможете заняться куда более приятными делами вместо ежедневной уборки.
