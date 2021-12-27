iOS 15

iOS 15.1

iOS 15.2

Итог

В июне текущего года на WWDC представители компании Apple, кажется, чувствовали себя неловко. БОльшая ее часть была посвящена iOS 15, при этом, говорить было толком не о чем — вместо того, чтобы оперативно рассказать о нововведениях обновленной версии операционной системы, они подробно рассказывали о каждой мелочи, будто тянули время.Тем не менее, в iOS 15 есть ряд точечных улучшений, которые упростили мою жизнь с момента появления. Расскажу об основных новых возможностях операционной системы и как я ими пользуюсь.Почти с каждым обновлением в iOS 15 появляются новые функции. Например, в последних моделях iPhone формат видеосъемки ProRes появился только в iOS 15.1, а отчет о конфиденциальности лишь в iOS 15.2 совсем недавно. Поэтому разделю их по версиям.Лучшее и мое любимое нововведение. Первое, что я оценил, когда обновился на iOS 15. Теперь наушники AirPods синхронизируются с Локатором — приложением для поиска меток AirTags и других устройств Apple. Суть в том, что оно сообщит, когда вы не взяли с собой наушники.Я вижу применение этой фиче в двух сценариях — забыл гарнитуру дома или в другом месте, например, в заведении. В первом случае Локатор не оставит вас без музыки, во втором не позволит забыть наушники. Причем, на карте отображается место, где программное обеспечение последний раз обнаруживало наушники. Удобно.Еще одно нововведение, которое мне нравится. В iOS 15 изменен интерфейс Safari — строка поиска / URL-адреса и интерфейс вкладок перемещены в нижнюю часть экрана. Так iPhone удобнее управлять одной рукой — до строки проще дотянуться одной рукой. Не понимаю возмущения людей. Очень удобно.Но для тех, кто недоволен, Apple добавила возможность откатиться на прежний интерфейс. Коснитесь значка «aA» в левой части адресной строки и нажмите «Показать адресную строку вверху» во всплывающем меню.Они позволяют приглашать пользователей устройств Android и Windows на видеоконференцию в ранее проприетарном мессенджере Apple. Теперь FaceTime уравнялся с Zoom по функциональности, хотя я ни разу не воспользовался этим. Это дело привычки — если вы привыкли говорить по FaceTime, вам будет удобно — вы останетесь на любимой платформе и сможете пригласить пользователя Android и Windows.Эта возможность позволяет автоматически фильтровать уведомления в зависимости от ваших текущих задач. Например, во время работы Netflix не пришлет уведомление о новом сезоне любимого сериала.Выберите Настройки» > Фокусирование. Нажмите предложенный вариант функции «Фокусирование», например «Не беспокоить», «Личное» или «Сон», затем включите функцию «Фокусирование». Выбрав один из вариантов, укажите такие параметры, как «Разрешенные уведомления», «Неотложные уведомления» и «Статус фокусирования». Не пользовался. Слишком лень настраивать уведомления, кроме того, я умею концентрироваться на задачах и не отвлекаться на лишние уведомления.В FaceTime добавлена функция SharePlay для совместного прослушивания музыки и просмотра фильмов.Переключение макро-режима в Камере, новый формат ProRes (для модельного ряда iPhone 13)Новая функция позволяет выбрать человека, к которому перейдет вся информация с вашего Apple ID в случае вашей смерти. Пройдите по пути Настройки —> Профиль —> Пароль и безопасность —> Цифровой наследник. И выберите Apple ID этого человека.Благодаря новой странице в Safari вы сможете увидеть, сколько трекеров браузер заблокировал на определенном веб-сайте за последние 30 дней. Откройте Safari, нажмите на значок «aA» в левой части адресной строки, нажмите на «Отчет о конфиденциальности».Новая функция Скрыть E-mail в приложении Почта. Вы сможете генерировать случайные адреса, чтобы сторонние ресурсы в ответ не рассылали вам спам, подключив к рассылке. Причем, на ваше сообщение ответ придет в общий раздел «Входящие».iOS 15 сделала наши iPhone функциональнее, удобнее и безопаснее. Вас не забросают спам-рассылками, вы не забудете наушники, будете знать какие данные о вас собирают сайты — со всеми этими нововведениями пользоваться смартфонами стало проще и надежнее.Компания действительно обновила мелочи. И тем не менее, с ними уровень удобства возрос в разы. Тем более, она уже совершила скачок в 2019 году, добавив виджеты и другие масштабные нововведения. Осталось дорабатывать операционную систему, акцентируя внимание не удобстве.