HTC EXCA 300

Известно, что первым смартфоном на базе Android, который появился в продаже, был HTC G1 (он же HTC Dream). Однако ещё до него компания Google создала устройство, которое никогда не продавалось — до сегодняшнего дня.

На Ebay появился прототип HTC EXCA 300 с кодовым именем Sooner — это и есть самый первый в мире Android-смартфон. Всего было продано 9 экземпляров, все в состоянии «как новый» — в коробке, в плёнках и с оригинальными аксессуарами. Документации нет, что вполне ожидаемо для прототипа. Цена была смешной для такого раритета — 195 долларов.
Смартфон был создан до 2008 года, поэтому его характеристики по современным меркам кажутся несерьёзными. В нём используется процессор Texas Instruments OMAP 850 с тактовой частотой 200 МГц, 64 МБ оперативной памяти, экран с разрешением 320×240 пикселей, камера с разрешением 1,3 Мп и аккумулятор ёмкостью 960 мАч. По своему дизайну он напоминает модели BlackBerry, выпускавшиеся в начале нулевых. Поддержки Wi-Fi нет, предусмотрена связь только в сетях 2G.

Трудно в это поверить, но у Sooner не сенсорный экран, а навигация по Android и приложениям осуществляется с помощью джойстика и кнопок. Android изначально создавался для фотоаппаратов с экраном и с прицелом именно на такое управление.


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