Известно, что первым смартфоном на базе Android, который появился в продаже, был HTC G1 (он же HTC Dream). Однако ещё до него компания Google создала устройство, которое никогда не продавалось — до сегодняшнего дня.
На Ebay появился прототип HTC EXCA 300 с кодовым именем Sooner — это и есть самый первый в мире Android-смартфон. Всего было продано 9 экземпляров, все в состоянии «как новый» — в коробке, в плёнках и с оригинальными аксессуарами. Документации нет, что вполне ожидаемо для прототипа. Цена была смешной для такого раритета — 195 долларов.
Трудно в это поверить, но у Sooner не сенсорный экран, а навигация по Android и приложениям осуществляется с помощью джойстика и кнопок. Android изначально создавался для фотоаппаратов с экраном и с прицелом именно на такое управление.
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