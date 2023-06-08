Айфоны далеко позади: новый процессор Snapdragon показал безумный прирост производительности

Александр



Инсайдер, известный как Digital Chat Station, опубликовал фотографию, на которой показан результат тестирования в бенчмарке AnTuTu смартфона с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Этот чип ещё не был анонсирован, он лишь проходит тестирование.

Snapdragon 8 Gen 3 носит модельный номер Qualcomm SM8650. В AnTuTu он набрал более 1,77 млн баллов, что на 400 тысяч баллов больше, чем у Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9200+.



Ранее Snapdragon 8 Gen 3 был протестирован в Geekbench 6, где он показал более 2200 баллов в однопоточном тесте и более 7000 в многопоточном. Для сравнения: топовые модели iPhone набирают в том же бенчмарке 2500 и 6200 баллов, а флагманские Android-смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2 — 2000 и 5500 баллов соответственно.

Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 3 в октябре на конференции Snapdragon Technology Summit. Первые смартфоны с этим процессором появятся ориентировочно в ноябре.

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Источник:
IT Home
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Комментарии

Mers
+4433
Mers
А потом окажется как всегда🤷🏻‍♂️
Сегодня в 12:50
#
+17
apple64
Как всегда и окажется)
Сегодня в 12:56
#
0
Andrei Tšern
Мастер желтых заголовков!
2 часа назад в 13:18
#
+42
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Все крайне закономерно… Ну покажет Apple в пятнашке сопоставимый проц, ну сменится еще с десяток поколений… В итоге получим по нейролинку в череп и антенну ~10G в жопу…🤣🤣🤣
2 часа назад в 13:22
#
+59
Nikodimus73
Аффтар опять ляпнул не подумав))))
2 часа назад в 13:54
#
+195
Holldann
Нельзя ли без иронии обойтись в заголовках? Или хоть кавычки ставить…
час назад в 14:50
#