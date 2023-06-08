Айфоны далеко позади: новый процессор Snapdragon показал безумный прирост производительности

Инсайдер, известный как Digital Chat Station, опубликовал фотографию, на которой показан результат тестирования в бенчмарке AnTuTu смартфона с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Этот чип ещё не был анонсирован, он лишь проходит тестирование.Snapdragon 8 Gen 3 носит модельный номер Qualcomm SM8650. В AnTuTu он набрал более 1,77 млн баллов, что на 400 тысяч баллов больше, чем у Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9200+.Ранее Snapdragon 8 Gen 3 был протестирован в Geekbench 6, где он показал более 2200 баллов в однопоточном тесте и более 7000 в многопоточном. Для сравнения: топовые модели iPhone набирают в том же бенчмарке 2500 и 6200 баллов, а флагманские Android-смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2 — 2000 и 5500 баллов соответственно.Ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 3 в октябре на конференции Snapdragon Technology Summit. Первые смартфоны с этим процессором появятся ориентировочно в ноябре.