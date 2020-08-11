











Компания Xiaomi анонсировала выпуск нового телевизора — Mi TV Lux Transparent Edition. Он получил OLED-матрицу диагональю 55 дюймов с частотой обновления 120 Гц.Отличительная особенность этого телевизора заключается в том, что в выключенном состоянии у него полностью прозрачный экран. Когда экран включен, телевизор мало чем отличается от аналогичных моделей.В Mi TV Lux Transparent Edition используется система Smart TV на базе платформы Android TV и чипа MediaTek 9650. За звук отвечают динамики с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Толщина телевизора без учёта подставки всего 5,7 мм — это меньше, чем у большинства смартфонов.Xiaomi будет продавать Mi TV Lux Transparent Edition за 49 999 юаней, что составляет примерно 7200 долларов США или 525 тысяч рублей.