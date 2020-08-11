Компания Xiaomi анонсировала выпуск нового телевизора — Mi TV Lux Transparent Edition. Он получил OLED-матрицу диагональю 55 дюймов с частотой обновления 120 Гц.
Отличительная особенность этого телевизора заключается в том, что в выключенном состоянии у него полностью прозрачный экран. Когда экран включен, телевизор мало чем отличается от аналогичных моделей.
Xiaomi будет продавать Mi TV Lux Transparent Edition за 49 999 юаней, что составляет примерно 7200 долларов США или 525 тысяч рублей.
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В Mi TV Lux эту фичу убрали.