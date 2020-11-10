В своем интервью японскому изданию AV Watch вице-президент Sony подтвердил, что на старте у PlayStation 5 будет отсутствовать поддержка разрешения 1440p. Технически для этого нет каких-либо ограничений.
«Мы хотим в первую очередь поддержать телевизоры, поэтому на старте поддержка разрешения 1440p будет отсутствовать. У нас нет с этим каких-либо технических проблем. Мы можем активировать поддержку этого формата в будущем в зависимости от рыночных тенденций и количества запросов пользователей», — вице-президент Sony по управлению платформами Хидеаки Нишино.
Новости о том, что PS5 не будет поддерживать 1440p на старте, начали распространяться на прошлой неделе, после того, как появились первые обзоры на консоль. Эта информация подтвердилась в подробной серии вопросов и ответов Sony. Для многих будущих покупателей PlayStation 5 это может стать проблемой, поскольку они предпочитают использовать для игры мониторы.
Телевизоры в основном используют разрешение 1080p или 4K, оба из которых поддерживает PS5, а 1440p является популярным форматом для геймерских мониторов, таких как Asus ROG Swift PG279Q. Это происходит потому что 4K-мониторы довольно дорогие, особенно модели с поддержкой высокой частоты обновления экрана. К слову, у Xbox Series X и S подобное ограничение отсутствует.
PS5 будет выводить изображение на монитор 1440p методом масштабирования, а это означает ухудшение картинки в целом. Таким образом получается, что это уже не первое ограничение следующего поколения консолей Sony. Ранее стало известно об отсутствии возможности расширения памяти на старте.
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