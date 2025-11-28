Путь самурая: обзор кресла ZONE 51 YAKUZA Dragon





Пересел с простого офисного кресла на ZONE 51 YAKUZA Dragon — лимитированный геймерский трон с дерзким дизайном и достойной функциональностью. Делюсь своими впечатлениями от использования в этом обзоре.

Содержание

Сборка

Дизайн

Функциональность и эргономика

Впечатления

Поставляется YAKUZA Dragon в массивной коробке из транспортного картона. Ее габариты составляют 830 × 670 × 320 мм, а вес — 28 кг, поэтому если решились донести покупку до квартиры самостоятельно, помощь второго человека не будет лишней.После вскрытия удивило, насколько бренд позаботится о сохранности содержимого: каждая деталь обернута целлофаном, пенной пленкой или сложена в мини-коробочки.Винты и ключ уже есть в комплекте, докупать ничего не придется. Процесс максимально прост: фиксируем к сиденью подлокотники и стальной каркас, ставим на крестовину с газлифтом и прокручиваем спинку. А чтобы ничего не напутать, есть понятная пошаговая инструкция в картинках и QR-код со ссылкой на видео. У меня на сборку ушло около 20 минут вместе с распаковкой.ZONE 51 YAKUZA Dragon — кресло эксклюзивное. Всего выпущено 300 экземпляров в единой композиции из красного, белого и черного цветов. Лицевая сторона спинки украшена логотипами бренда и вышитым иероглифами «Якудза».На обратной стороне — дракон на фоне восходящего солнца в стиле традиционных японских гравюр.Обивка сиденья и спинки выполнена из экокожи. Материал тактильно приятный и, по моему опыту, долговечный. А еще такая поверхность легко отмывается, если ненароком на кресло попал кофе или что-то жидкое и липкое. Каждый переход между вставками аккуратно прошит — на торчащие нитки или кривые линии нет и намека.Для дополнительного удобства в комплекте идет пара съемных подушек. Шейная с логотипом бренда пристегивается ремнем, поясничная с символом солнца не фиксируется ничем. Обе имеют наполнитель с эффектом памяти, хорошо держат форму, обеспечивая комфорт и помогая сохранить правильную осанку.Стальная крестовина окрашена в черный цвет, усилена внутренними ребрами и стоит на пяти колесиках. Последние сделаны из полиуретана, а значит — о царапинах на ламинате, паркете и других поверхностях можно не переживать. Кроме того, перекатывается кресло с места на место абсолютно бесшумно.Сиденье и крестовину соединяет газлифт 4 класса, соответствующий BIFMA — стандарту долговечности и безопасности. По словам производителя, конструкция легко выдерживает вес до 150 кг.Ниже оставляю главные ориентиры по габаритам:(макс/мин): 1350-1265 мм: 730 мм: 570 мм(макс/мин): 550/465 мм: 125 мм(внеш/внутр): 540/370 мм: 530 мм(внеш/внутр): 570/280 мм: 800 мм(ШхГ): 100×270 мм(макс/мин): 820-640 мм(макс/мин): 570-520: 680 ммВ качестве промежуточного итога: ZONE 51 YAKUZA Dragon выглядит дерзко, эффектно, при этом одновременно сдержанно, что органично вписывает кресло в любой интерьер. Сборка — восторг! Все элементы стыкуются надежно, ничего не скрипит и не щелкает. Единственное, что можно вписать в минусы — отсутствие фиксации поясничной подушки.Для тех, кто проводит много времени у монитора, будь то часовые катки или длительная работа с таблицами, важна не только красота, но и удобство. Кресло ZONE 51 YAKUZA Dragon выполнено в формате «гоночного ковша». Наполнитель из формованной пены в меру плотный, а текстурированная обивка не позволяет телу соскальзывать вниз, как это бывает у других производителей.Одним из самых приятных для меня открытий стали так называемые 4D-подлокотники. В чем фишка — можно настроить высоту и расстояние между ними, сменить угол направления, а также подогнать положение с упором на локоть или запястье. Поверхность подлокотников сделана из полиуретана с текстурой под карбон. И это не просто дизайнерский ход — при опоре руки не скользят в разные стороны.С правой стороны напротив подлокотника установлен 15-ступенчатый рычаг для регулировки угла наклона спинки от 90 до 160 градусов.Под сиденьем есть еще два рычага: правый меняет высоту кресла, левый блокирует механизм качания.Также на стальном каркасе есть поворотная шайба. Выкручиваем ее до упора по часовой стрелке, и механизм раскачивания станет максимально податливым, а с каждым движением в обратную сторону сопротивление при откидывании на спинку увеличивается.При всем моем скепсисе к креслам игрового формата ZONE 51 YAKUZA Dragon оказалось на удивление удобным. Я много времени проводил за компом, сидя в простом офисном кресле без каких-либо настроек. За неделю использования моя спина была крайне благодарна таким переменам и не готова возвращаться обратно.ZONE 51 YAKUZA Dragon — это качественное исполнение, эксклюзивный дизайн, который дополняют главные для устройства нюансы: удобная посадка и возможность настройки кресла под себя.Сейчас ZONE 51 YAKUZA Dragon продается по цене 29 990 рублей, и могу смело сказать — цена полностью оправдана.