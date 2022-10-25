Пять функций iPadOS 16, которые доступны только на топовых iPad

С релизом iPadOS 16.1 владельцам топовых планшетов Apple с чипами M1 и M2 стал доступен ряд эксклюзивных функций.Большинство из нижеперечисленного будет работать на базовом iPad Air с чипом M1 и 64 ГБ памяти, но есть и те, что совместимы только с 12,9-дюймовыми iPad Pro 2021 и 2022 года.Stage Manager — это новый пользовательский интерфейс для работы с несколькими приложениями на одном экране и одна из самых интересных функций iPadOS 16.1. Нововведение позволяет запускать приложения в окнах, которые можно масштабировать и размещать на любом участке рабочего стола. Кроме того, функция предлагает группировать несколько приложений в стопку для быстрого переключения между задачами.Первоначально Apple заявляла, что фича будет работать только на iPad с чипами M1, но за пару недель до релиза смягчила требования к железу — теперь Stage Manager можно запускать на iPad Pro с чипами A12X (2018) и A12Z (2020), но с некоторыми ограничениями.Эта функция предназначена только для последних двух поколений iPad Pro с чипами M1 и M2. Она позволяет подключать к планшету мониторы с разрешением до 6K. При этом на внешний дисплей выводится второй рабочий стол, на который можно перетаскивать приложения с iPad Pro. Неясно, почему Apple решила отложить релиз этой фичи, хотя в бета-версии она работала стабильно.Новый режим доступен только на 12,9-дюймовых iPad Pro с дисплеем Liquid Retina XDR. Он предлагает возможность отображения эталонного цвета для популярных цветовых стандартов, который необходим для работы в профессиональных средах.Экранная лупа в iPadOS 16.1 получила специальный «Режим обнаружения» для людей с ограниченными возможностями. Эта функция может определять двери и считывать знаки или символы вокруг них с помощью сканера LiDAR. Нововведение доступно только на моделях iPad Pro с чипами A12Z, M1 и М2.Функция подкачки виртуальной памяти позволяет iPad на базе M1 и M2 использовать часть встроенного накопителя для увеличения объёма оперативки до 16 ГБ. Такая опция позволит работать с «тяжёлыми» проектами в приложениях для 3D-моделирования, дизайна, видеомонтажа. К сожалению, на базовом iPad Air с чипом M1 и 64 ГБ памяти эта опция недоступна, но в версии на 256 ГБ она работает. На модели iPad Pro это ограничение не распространяется.Возможно, с выходом iPadOS 17 Apple ещё больше дифференцирует планшеты, предложив новые эксклюзивные фичи для iPad с чипами M-серии.