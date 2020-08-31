





Qualcomm анонсировала Snapdragon 732G — новый мобильный чипсет для Android-смартфонов среднего уровня. Как понятно из названия, новинка является продолжением Snapdragon 730G, который был представлен в апреле прошло года.Как и его предшественник, Snapdragon 732G отлично себя показывает в играх. Он демонстрирует более высокую тактовую частоту процессора и графического ядра для наилучшей производительности. Ядро Kryo 470 Prime на базе Cortex A76 теперь работает с частотой до 2,3 ГГц, а графический процессор Adreno 618 прокачан для улучшения графического рендеринга. По словам производителя, чип обеспечит более высокую производительность ИИ и «сверхреалистичный игровой процесс с более чем миллиардом оттенков цвета».Qualcomm объединилась с POCO, чтобы создать первый смартфон с новым чипсетом. Грядущее устройство получит название POCO X3. Если верить слухам, его представят 8 сентября.Помимо небольшого увеличения производительности, почти идентичен своему предшественнику. Он оснащается тем же модемом Snapdragon X15 LTE, Qualcomm AI Engine 4-го поколения и поддержкой Quick Charge 4+.