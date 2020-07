Компания Qualcomm представила технологию зарядки для Android-устройств Qualcomm Quick Charge 5. Она превосходит своих предшественников по скорости и эффективности зарядки, а также предлагает новые функции безопасности, аксессуары и возможность работы с аккумуляторами, изготовленными по новой технологии. Quick Charge 5 поддерживает мощность зарядки более 100 Вт, заряжает аккумулятор с нуля до половины емкости всего за пять минут. Для повышения эффективности и продления срока службы аккумуляторов Quick Charge 5 задействует технологию Qualcomm Battery Saver и новую технологию определения возможностей адаптера Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities.Технология Quick Charge 5 на 70% более эффективна, чем Quick Charge 4, и в 10 раз быстрее по сравнению с Quick Charge первого поколения. Решение поддерживает аккумуляторы типа 2S и напряжение зарядки 20 В.Quick Charge 5 обеспечивает повышенную безопасность благодаря 12 раздельным защитным механизмам по напряжению, току и температуре, включая защиту по напряжению на входе USB свыше 25 В и по внешнему напряжению питания свыше 30 В. При этом рабочая температура на 10℃ меньше по сравнению с Quick Charge 4. В решении Quick Charge 5 используется переменное входное напряжение и задействуются технологии Dual/Triple Charge, INOV4, Qualcomm Battery Saver, а также технология определения возможностей адаптера Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities, что повышает эффективность, увеличивает безопасность и продляет срок службы аккумуляторов пользовательских устройств.Qualcomm использует новые контроллеры заряда следующего поколения: Qualcomm SMB1396 и Qualcomm SMB1398. Они обеспечивают максимальную эффективность свыше 98%. Технология Quick Charge 5 обратно совместима с Quick Charge 2.0, 3.0, 4, 4+ и смартфонами на базе процессоров Snapdragon. У пользователей нет необходимости приобретать дополнительные аксессуары для различных устройств. Учитывая перспективы будущих Android-устройств, технология Quick Charge 5 оптимизирована для использования USB-PD и Type-C.В настоящее время технология Quick Charge 5 проходит испытания. Ее появление в коммерческих устройствах ожидается в третьем квартале 2020 года. Quick Charge 5 поддерживается мобильными платформами Snapdragon 865, 865 Plus, она также будет поддерживаться следующими мобильными платформами Snapdragon премиум-уровня.