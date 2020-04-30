





Компания Qualcomm ожидает, что в ближайшие месяцы продажи смартфонов сильно упадут из-за последствий коронавирусной пандемии. Об этом она заявила на собрании инвесторов, скорректировав прогноз на текущий квартал.Qualcomm зафиксировала 21-процентное снижение спроса на смартфоны в первом квартале. Во втором квартале, по прогнозу компании, продажи могут снизиться как минимум на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Qualcomm, тем не менее, получила в первом квартале выручку на уровне ожиданий финансовых аналитиков — 5,2 миллиарда долларов (на 200 миллионов больше, чем годом ранее). При этом операционная прибыль снизилась на 29 процентов — до 468 миллионов долларов.Qualcomm отмечает, что распространение COVID-19 скажется на экономической ситуации во всех странах мира, а это повлияет на состояние бизнеса и покупательскую способность граждан. Компания прогнозирует, что спрос на смартфоны с её чипами и запатентованными технологиями упадёт.Qualcomm также приводит другие доводы, которые могут отрицательно повлиять на её прибыль в текущем квартале, в том числе расходы на развёртывание новых сетей связи, лицензионные споры с Huawei, снижение спроса на смартфоны высокой ценовой категории и зависимость от небольшого числа крупных контрагентов.Несмотря на пессимистичные прогнозы, Qualcomm рассчитывает, что в этом году будет продано 175 миллионов смартфонов с поддержкой 5G, а в следующем году — 225 миллионов штук.