Издание The Times of India раскрыло подробности инцидента на заводе Wistron в Индии, который производит смартфоны по заказу Apple для продажи на внутреннем рынке. Этот завод в основном собирает недорогие модели устройств, в том числе iPhone SE второго поколения.
Журналисты выяснили, что относительно мирный пикет с числом участников около тысячи человек, очень быстро перерос в погром, к которому присоединилось несколько тысяч человек, в том числе не имеющих отношение к заводу. В течение двух часов они уничтожали припаркованные у завода автомобили, били стёкла в здании, а также ломали оборудование на сборочной линии и прочее имущество Wistron. Кроме того, они проникли на склад, где хранятся готовые к отгрузке смартфоны, и похитили их.
Склад с айфонами был полностью разграблен, а общая сумма причинённого погромом ущерба оценивается в 60 миллионов долларов.
Компания Apple проводит собственное расследование инцидента, независимое от индийской полиции, и отправила на завод Wistron несколько аудиторов, которые изучат внутреннюю документацию компании и попытаются выяснить, куда деваются деньги, выделяемые на зарплату рабочим.
Департамент труда Индии направил Wistron уведомление о том, что рабочие должны получить зарплату в полном объёме в течение трёх дней. Чиновники также собираются внимательно изучить практику взимания штрафов на заводе. По словам министра труда Шрврама Хеббара, тайваньская фирма Wistron заключила договоры с шестью индийскими компаниями о найме почти девяти тысяч сотрудников. Она обеспечивала эти компании средствами на оплату их труда, однако те задерживали выплату зарплату. На протяжении последних трёх месяцев у Wistron был конфликт с подрядчиками. В то же время министр назвал действия погромщиков насильственными и неприемлемыми.
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